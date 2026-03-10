https://sputniknews.uz/20260310/uzbekistan-ayollar-jamoa-osiyo-chorak-final-56189552.html
Ўзбекистон аёллар терма жамоаси илк бор Осиё кубоги чорак финалига чиқди
Ўзбекистон аёллар терма жамоаси футбол тарихида илк бор Осиё кубогининг чорак финалига чиқди. Австралияда ўтаётган мусобақада жамоа Бангладешни 4:0 ҳисобида мағлуб этиб, плей-офф йўлланмасини қўлга киритди.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0a/56189766_0:92:1054:685_1920x0_80_0_0_79df650696b6ce9bbb9235be9daee787.jpg
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Ўзбекистон аёллар терма жамоаси футбол тарихида муҳим натижа қайд этди — жамоа илк бор Осиё кубогининг чорак финалига йўл олди. Бу ҳақда мамлакат Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Австралияда ташкил этилаётган ушбу чемпионатнинг сўнгги турида Бангладеш устидан 4:0 ҳисобида йирик ғалаба қозонган Ўзбекистон жамоаси “Б” гуруҳида 3 очко билан учинчи ўринни эгаллади.Аввалроқ футболчи қизлар иккинчи турда Хитойга 0:3 ҳисобида мағлуб бўлишган, дастлабки баҳсда эса КХДРга 0:3 ҳисобида ютқазишган эди.
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0a/56189766_0:0:1055:792_1920x0_80_0_0_912fef0bc8c480986af2c4bfa26ade8a.jpg
Ўзбекистон аёллар терма жамоаси илк бор Осиё кубоги чорак финалига чиқди
09:27 10.03.2026 (янгиланди: 09:58 10.03.2026)
Ўзбекистон аёллар терма жамоаси Австралияда ўтаётган Осиё кубогида тарихий натижага эришиб, илк бор мусобақанинг чорак финалига чиқди.
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik.
Ўзбекистон аёллар терма жамоаси футбол тарихида муҳим натижа қайд этди — жамоа илк бор Осиё кубогининг чорак финалига йўл олди. Бу ҳақда мамлакат Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Австралияда ташкил этилаётган ушбу чемпионатнинг сўнгги турида Бангладеш устидан 4:0 ҳисобида йирик ғалаба қозонган Ўзбекистон жамоаси “Б” гуруҳида 3 очко билан учинчи ўринни эгаллади.
Шу билан бирга, учинчи ўрин соҳиблари орасида энг яхши тўплар нисбатига эга бўлгани учун Ўзбекистон терма жамоаси плей-офф йўлланмасини қўлга киритди.
Аввалроқ футболчи қизлар иккинчи турда Хитойга 0:3 ҳисобида мағлуб бўлишган, дастлабки баҳсда эса КХДРга 0:3 ҳисобида ютқазишган эди.