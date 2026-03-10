Илҳом манбаи — аёл: “Муза” кўргазмаси томошабинлар эътиборида
Кўргазма 8 март — Халқаро хотин-қизлар куни муносабати билан ташкил этилди ва аёл тимсолининг илҳом манбаи сифатидаги ўрнини очиб берди
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Тошкент шаҳридаги Фотография уйида машҳур рассом, Ўзбекистон Бадиий академияси академиги Азамат Ҳатамов ижодига бағишланган “Муза” кўргазмаси очилди.
Кўргазма рассом бадиий оламида аёл образи қандай ўрин тутишини намоён этади. Унда аёл тимсоли нафақат эстетик мотив, балки ижодий руҳ, ички энергия ва илҳом манбаи сифатида талқин қилинган.
Азамат Ҳатамов асарларида Муза хотира, муҳаббат ҳамда инсон билан санъат ўртасидаги ички мулоқот рамзи сифатида намоён бўлади.
Экспозициядан ҳайкалтарошлик намуналари, китоблар, шунингдек рангтасвир ва график асарлар ўрин олган. Уларда рассомнинг ўзига хос пластик тили, бадиий изланишлари, миллий санъат анъаналари ва замонавий шакллар уйғунлиги яққол кўзга ташланади.
"Муза" бу ерда фақат бадиий образ эмас, балки рассомнинг ички дунёси, хотираси ва илҳом манбаи сифатида намоён бўлади"
Кўргазманинг алоҳида қисми рассомнинг "муза"си, илҳом париси — Майрам Ҳатамова образига бағишланган. У нафақат асарлар мавзуси, балки рассом ижодий оламининг ички ҳаракатлантирувчи кучи сифатида ҳам талқин этилади. Ушбу образда шахсий хотира, ҳаётий тажриба ва чуқур маънавий боғлиқлик мужассам.
“Муза” кўргазмаси рассомлар, санъатшунослар, талабалар ва замонавий санъат мухлисларини бирлаштирган муҳим маданий воқеага айланди.
Кўргазма томошабинларни санъат билан мулоқотга чорлаб, илҳом табиати, рассом тақдири ва ҳақиқий бадиий шакл туғилиши ортидаги сирли куч ҳақида мушоҳада қилишга ундайди.