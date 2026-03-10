“Уларни чўктириш қизиқарлироқ”: Трамп Эроннинг 46 та ҳарбий кемаси йўқ қилинганини айтди

Трамп Флоридадаги чиқишида Эрон кемаларини қўлга олиш эмас, чўктириш афзал кўрилганини айтди. АҚШ президенти шу билан бирга Эрон флоти деярли йўқ қилинганини ва Ҳўрмуз бўғози бўйича янги таҳдидларини ҳам тилга олди.
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Эрон кемаларини қўлга олиш эмас, чўктириш афзал кўрилганини “уларни чўктириш қизиқарлироқ” деган ибора билан изоҳлади.Флоридадаги тадбирда Трамп Эроннинг ҳарбий-денгиз флоти деярли йўқ қилинганини даъво қилди. Унинг сўзларига кўра, америкалик ҳарбийлар Эроннинг “энг яхши” кемаларини ҳам эгаллаб олиш эмас, чўктириш йўлини танлаган. Трамп бу борада бир мулоқотини эслаб, “уларни чўктириш қизиқарлироқ” экани айтилганини билдирди. Шу билан бирга, Трамп Эрон флотининг энди йўқлигини ва у “океан тубида ётгани”ни айтди. У бир чиқишида 46 та кема ҳақида гапирган, ушбу тадбирдаги бошқа баёнотида эса 51 та ҳарбий кема чўктирилганини айтди.Трамп, агар керак бўлиб қолса, нефть танкерларига Америка эскпортини юборишга ваъда берди.АҚШ ҳатто уруш ҳудудидан анча узоқдаги кемани ҳам чўктирганАввалроқ АҚШ ҳарбий вазири Пит Хегсет журналистларга Америка сувости кемаси Эрон ҳарбий кемасини Ҳинд океанининг халқаро сувларида чўктирганини маълум қилган эди. Унинг сўзларига кўра, бу Иккинчи жаҳон урушидан бери торпеда ёрдамида амалга оширилган биринчи бундай ҳолат бўлган. Эрон армияси маълумотига кўра, кема экипажи 136 кишидан иборат бўлган, улардан 104 нафари ҳалок бўлган, 32 нафари яраланган.АҚШ президенти Дональд Трамп, агар Теҳрон Ҳўрмуз бўғозидаги нефть оқимини тўхтатса, Вашингтон ҳозиргидан 20 баробар кучлироқ зарба беришини айтди. Бу ҳақда у Truth Social ижтимоий тармоғида ёзди.Аввалроқ Эрон ташқи ишлар вазири Ароқчи Теҳрон Ҳўрмуз бўғозини ёпмаганини билдирган эди.
Флоридадаги тадбирда Трамп Эроннинг ҳарбий-денгиз флоти деярли йўқ қилинганини даъво қилди. Унинг сўзларига кўра, америкалик ҳарбийлар Эроннинг “энг яхши” кемаларини ҳам эгаллаб олиш эмас, чўктириш йўлини танлаган. Трамп бу борада бир мулоқотини эслаб, “уларни чўктириш қизиқарлироқ” экани айтилганини билдирди.
Шу билан бирга, Трамп Эрон флотининг энди йўқлигини ва у “океан тубида ётгани”ни айтди. У бир чиқишида 46 та кема ҳақида гапирган, ушбу тадбирдаги бошқа баёнотида эса 51 та ҳарбий кема чўктирилганини айтди.
Трамп, агар керак бўлиб қолса, нефть танкерларига Америка эскпортини юборишга ваъда берди.
“<...> Агар улар нимадир қилишса, биз уларга шундай зарба берамизки, уларнинг ўзлари ҳам, уларга ёрдам бераётганлар ҳам дунёнинг бу қисмида ҳеч қачон тиклана олмайди”, — деди Трамп журналистларга.
АҚШ ҳатто уруш ҳудудидан анча узоқдаги кемани ҳам чўктирган
Аввалроқ АҚШ ҳарбий вазири Пит Хегсет журналистларга Америка сувости кемаси Эрон ҳарбий кемасини Ҳинд океанининг халқаро сувларида чўктирганини маълум қилган эди. Унинг сўзларига кўра, бу Иккинчи жаҳон урушидан бери торпеда ёрдамида амалга оширилган биринчи бундай ҳолат бўлган.
“Агар Эрон Ҳўрмуз бўғози орқали нефть оқимини тўхтатадиган бирор ҳаракат қилса, АҚШ ҳозиргидан йигирма баробар кучлироқ зарба беради. Бундан ташқари, биз осонгина заиф нишонларни йўқ қиламиз, бу эса Эроннинг миллат сифатида қайта тикланишини деярли имконсиз қилади...”, — деб ёзди Трамп.
АҚШ ва Исроилнинг Эронга ҳужуми
АҚШ ва Исроил 28 февраль куни Эронга зарба беришни бошлади. Зарбалар Эроннинг ядровий дастури борасида музокаралар олиб борилаётган вақтда амалга оширилди. Вашингтон ва Теҳрон музокараларининг сўнгги босқичи 26 февраль куни Женевада бўлиб ўтган эди.
АҚШ ва Исроил зарбалари оқибатида Эрон Олий раҳбари оятуллоҳ Али Хоманаий ҳалок бўлди. Ундан ташқари, Миноб шаҳрида қизлар бошланғич мактабига берилган зарба оқибатида 171 нафар бола ва 15 нафар ўқитувчилар ҳалок бўлди.
Эрон Исроил ҳудудига, шунингдек, Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий базаларига жавоб зарбалари берди. Бир неча кун давомида БАА, Баҳрайн, Уммон, Ироқ, Саудия Арабистони ва бошқа қатор давлатлардаги АҚШ ҳарбий базалари зарбага учради.
Россия президенти Владимир Путин Эрон олий раҳбарига суиқасд барча инсоний ахлоқ нормалари ва халқаро ҳуқуқни бузиш эканини таъкидлади.
Россия Ташқи ишлар вазирлиги АҚШ ва Исроилнинг ҳужумларини қоралади ва зудлик билан ҳарбий ҳаракатларни тўхтатишга чақирди.
Россия ва Хитой 1 март куни БМТ Хавфсизлик Кенгашининг фавқулодда мажлисини чақирди.