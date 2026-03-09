https://sputniknews.uz/20260309/slovakia-ukraine-kredit-bloklash-56183770.html
Украина орқали нефть транзитини тиклаш учун Словакия ҳам $90 млрд кредитни блоклаши мумкин
Словакия бош вазири Роберт Фицо Украина орқали нефть транзитини тиклаш учун Киевга босимни кучайтиришга тайёрлигини билдирди. Унинг айтишича, зарур бўлса, Братислава Венгриядан кредитни блоклаш “эстафетаси”ни қабул қилади.
ТОШКЕНТ, 9 мар — Sputnik.
Словакия бош вазири Роберт Фицо Украина орқали нефть транзитини тиклаш учун Венгриядан Киевга кредитни блоклаш “эстафетаси”ни қабул қилишга тайёрлигини билдирди
.
Унинг айтишича, 10 март куни Парижда Еврокомиссия раҳбари Урсула фон дер Ляйен билан учрашувда Киевнинг “Дружба” қувури орқали нефть ҳайдашни тўхтатиши масаласи муҳокама қилинади.
Фицо фикрича, Еврокомиссия Владимир Зеленскийни нефть қувурининг гўёки шикастланган қисмини текширишга рухсат беришга мажбур қилиши мумкин.
“Энг муҳим хабар шуки, Словакия, агар керак бўлса, Венгриядан эстафетани қабул қилишга тайёр. Ҳозир Украина учун 90 миллиардлик ҳарбий кредит амалда блокланган. Украина президенти бир ярим ойдан сўнг, яъни Венгриядаги сайловлардан сўнг, мухолифатнинг ғалабасига умид қилмоқда. Агар Венгрия эстафетасини бошқа давлат қабул қилмаса, шарқдан нефть олиш имконияти қолмайди”, — деди Фицо якшанба куни эълон қилган видеомурожаатида.
Унинг таъкидлашича, Европа кредитини блоклаш нефть етказиб беришни тиклаш учун қонуний босим воситаси ҳисобланади. Фицо Украина томонининг нефть транзитини тўхтатиш қарорини “аҳмоқона қадам” деб атади.
“Украинага дизель ёқилғиси ва фавқулодда электр энергияси етказиб беришни тўхтатиш ҳақидаги қароримиз, шунингдек Венгриянинг Украина учун ҳарбий кредитни блоклаши Зеленскийнинг Словакия ва Венгрияга нефть етказиб беришни тўхтатиш ҳақидаги аҳмоқона қарорига мантиқий жавобдир”, — деди у.
Шунингдек, Фицо қувур Украина томонидан йўқ қилиниши эҳтимоли ҳақида ҳам гапирди.
“Агар кечиктирсак, Зеленский нефть қувурини йўқ қилишга қодир эканига шубҳам йўқ. Ахир, “Шимолий оқим” сув ости газ қувурининг йўқ қилиниши ҳам унинг рухсатисиз содир бўлганига ишониш қийин”, — деди у.
Фицонинг сўзларига кўра, Словакия ва ЕИ расмийлари Украина томони қувурнинг гўёки шикастланган қисмини кўздан кечириш учун шароит яратишини сўраган, аммо Киев бунга кескин рад жавобини берган.
Киев 27 январь куни Россия нефтини Украина ҳудуди орқали “Дружба” қувури бўйлаб Словакия ва Венгрияга етказиб беришни тўхтатган эди.
Словакия расмийлари фикрича, қувур ишчи ҳолатда қолмоқда, буни спутник тасвирлари ҳам тасдиқлайди. Уларнинг фикрича, транзитнинг тўхтатилиши техник эмас, балки Украина томонининг сиёсий қарори бўлган.
“Дружба” — дунёдаги энг йирик магистрал нефть қувурларидан бири бўлиб, Россия нефтини Марказий ва Шарқий Европа мамлакатларига етказиб беради. Қувурнинг жанубий тармоғи орқали Венгрия, Словакия ва Чехияга нефть узатилади.