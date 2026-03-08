Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясида "Парвозга интилган қалб" кўргазмаси очилди
Тасвирий санъат галереясида 8 март — Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган “Парвозга интилган қалб” кўргазмаси очилиб, унда аёл ижодкорларнинг турли йўналишдаги асарлари намойиш этилди
ТОШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясида 8 март — Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган “Парвозга интилган қалб” номли кўргазманинг очилиш маросими бўлиб ўтди.
Бундай кўргазмаларни ташкил этиш галереянинг эзгу анъанасига айланган бўлиб, улар турли авлод ва ижодий йўналиш вакилларини бир майдонда жамлайди.
Баҳор нафаси билан уйғунлашган ушбу кўргазмада аёл рассомларнинг ижодий қарашлари, ранг ва шакл орқали ифода этилган ҳиссиётлари ҳамда бадиий изланишлари намоён этилди.
Кўргазманинг асосий ғояси — аёл ижодкорни фикрловчи, ҳис этувчи ва яратувчи шахс сифатида кўрсатиш, унинг ижод олами мавзу ва шакл жиҳатидан чексиз эканини очиб беришдан иборат.
“Ушбу кўргазма аёл ижодкорларнинг нафақат бадиий маҳоратини, балки уларнинг чуқур ҳиссиётлари ва ижодий дунёқарашини ҳам намоён этади.”
Экспозицияда рангтасвирчи рассомлар Флорида Гамбарова, Шахноз Абдуллаева, Дилором Мамедова, Ли Сафи Мария, Татьяна Фадеева, Виктория Трошина, Сарвиноз Қосимова, Анна Григорянц ва Дарья Сарбашнинг асарлари намойиш этилди.
Шунингдек, график рассом Татьяна Лининг ишлари, ҳайкалтарош Людвига Нестеровичнинг ҳайкалтарошлик асарлари, чиннига нақш солиш устаси Римма Газалиева, кулол Назира Кузиева ва заргар Аннель Улумбекованинг декоратив-амалий санъат намуналари ҳам томошабинларга тақдим этилди.
Кўргазма баҳор кайфияти, нафосат ва илҳомга бой муҳити билан ташриф буюрувчиларда катта таассурот қолдирди.
