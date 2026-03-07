Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260307/yaqin-sharqdagi-fors-major-holatda-turkompaniyalar-oz-majburiyatini-bajarmayapti--vazirlik-56157693.html
Яқин Шарқдаги форс-мажор ҳолатда туркомпаниялар ўз мажбуриятини бажармаяпти — вазирлик
Яқин Шарқдаги форс-мажор ҳолатда туркомпаниялар ўз мажбуриятини бажармаяпти — вазирлик
Sputnik Ўзбекистон
Яқин Шарқдаги фавқулодда вазиятда туркомпаниялар ўз мажбуриятларини бажармаяпти
2026-03-07T16:36+0500
2026-03-07T16:40+0500
транспорт
транспорт вазирлиги
ўзбекистон
туризм
туризм қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/12/22254521_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_b445f00f40cc4b10370e1bdc862bab5d.jpg
ТОШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Яқин Шарқда юзага келган фавқулодда вазиятда ушбу ҳудудга Ўзбекистондан сайёҳ жўнатган туркомпаниялар ўз мажбуриятларини бажармаяпти, деб баёнот берди Транспорт вазирлиги. Ваҳоланки, барча тур пакетлар меҳмонхоналар, авиақатновлар, трансферлар ва суғурта полисларини ўз ичига олади.Суғурта полиси шартларига мувофиқ форс-мажор ҳолатларида суғурта полисларини йўловчиларнинг меҳмонхона, транспорт ва эвакуация бўйича барча харажатларини қоплаши белгиланган, бунинг учун туроператорлар ва агентлар барча ишларни тизимли тўғри ташкиллаштириши талаб этилади.Транспорт вазирлиги туроператор ва турагентларга қуйидаги мурожаатни йўллаган:Айни вақтда Қувайт, Қатар ва Баҳрайнга яқин бўлган Саудиянинг Даммам ва Риёз аэропортларидан барча халқаро йўналишларда мунтазам авиақатновлар чекловларсиз амалга оширилмоқда ва авиачипталар сотуви амалда мавжуд.Туроператорлар авиачипталарни ва парвоз мавжуд бўлган йўналишларга қайта расмийлаштириб ишни тизимли ташкил этиш имкониятига эга. Саудиянинг Жидда ва Мадина йўналишларидаги парвозлар ҳар доимгидек тўлиқ жадвал бўйича амалга оширилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260307/ozbekiston-yaqin-sharqdan-fuqarolarini-qaytarishda-davom-etmoqda-56156656.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/12/22254521_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_031bda044a5673d76d082ba999504d60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
транспорт вазирлиги туризм яқин шарқ
транспорт вазирлиги туризм яқин шарқ

Яқин Шарқдаги форс-мажор ҳолатда туркомпаниялар ўз мажбуриятини бажармаяпти — вазирлик

16:36 07.03.2026 (янгиланди: 16:40 07.03.2026)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Медиабанкка ўтишГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.03.2026
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Яқин Шарқдан олиб чиқилаётган фуқароларнинг 95 фоизи — тур пакетлар асосида келган сайёҳларга тўғри келмоқда.
ТОШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Яқин Шарқда юзага келган фавқулодда вазиятда ушбу ҳудудга Ўзбекистондан сайёҳ жўнатган туркомпаниялар ўз мажбуриятларини бажармаяпти, деб баёнот берди Транспорт вазирлиги.
Ҳолатнинг энг ачинарли томони туроператорлар ва агентлар томонидан ўз мижозларини ташлаб кетиш ва улар билан алоқани узиш, шунингдек, юзага келган форс-мажор ҳолатида йўловчиларни тезкор маълумотлар билан таъминламай, ижтимоий тармоқларда видеороликлар тарқатиш орқали манипуляция қилиш, ўз мажбуриятларини бажариш ўрнига йўловчиларни элчилар ва консуллар билан қолдириб кетиш ҳолатларига гувоҳ бўлинмоқда.
Ваҳоланки, барча тур пакетлар меҳмонхоналар, авиақатновлар, трансферлар ва суғурта полисларини ўз ичига олади.
Суғурта полиси шартларига мувофиқ форс-мажор ҳолатларида суғурта полисларини йўловчиларнинг меҳмонхона, транспорт ва эвакуация бўйича барча харажатларини қоплаши белгиланган, бунинг учун туроператорлар ва агентлар барча ишларни тизимли тўғри ташкиллаштириши талаб этилади.

Транспорт вазирлиги туроператор ва турагентларга қуйидаги мурожаатни йўллаган:

Туркомпаниялар форс-мажор ҳолатида ҳам истеъмолчилар ҳуқуқларини сўзсиз таъминлаши керак;
Мижозлар билан тузилган шартнома шартларга тўлиқ риоя этиш ва ҳар бир фуқаро билан мунтазам алоқани таъминлаган ҳолда уларга тезкор ёрдам кўрсатиши керак.
(Чартер-таҳр.) Авиачипталарни мунтазам авиақатновларга ўзгартириш орқали ўз мижозларини хавфсиз ҳудудга олиб чиқишда ҳукумат билан биргаликда ҳаракат қилиши;
Суғурта полисларидан тўғри фойдаланиш, авиакомпаниялар ва давлат имижига путур етказиши мумкин бўлган хатти-ҳаракатлардан тийилиши керак.
Айни вақтда Қувайт, Қатар ва Баҳрайнга яқин бўлган Саудиянинг Даммам ва Риёз аэропортларидан барча халқаро йўналишларда мунтазам авиақатновлар чекловларсиз амалга оширилмоқда ва авиачипталар сотуви амалда мавжуд.
Туроператорлар авиачипталарни ва парвоз мавжуд бўлган йўналишларга қайта расмийлаштириб ишни тизимли ташкил этиш имкониятига эга. Саудиянинг Жидда ва Мадина йўналишларидаги парвозлар ҳар доимгидек тўлиқ жадвал бўйича амалга оширилмоқда.
Аэропорт Коканда принял первый технический рейс - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.03.2026
Ўзбекистон Яқин Шарқдан ўз фуқароларини олиб чиқишда давом этмоқда
15:54
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0