Путин Пезешкиён билан телефон орқали суҳбатлашди
Эрон раҳбари Россия халқаро ҳуқуқ миқёсда Эронни қўллаб-қувватлашини кутаётганини айтди. 07.03.2026
ТОШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Владимир Путин Масуд Пезешкиан билан телефон орқали суҳбатлашди, деб хабар қилмоқда Кремль матбуот хизмати. Шунингдек, суҳбатда Россиянинг принципал позицияси Яқин Шарқда ҳарбий ҳаракатларни зудлик билан тўхтатиш, куч ишлатиш усулларидан воз кечиш ва сиёсий ва дипломатик ечим йўлига тезда қайтиш эканини бир бор тасдиқлади. Ушбу муносабат билан Владимир Путин Форс кўрфази ҳамкорлик кенгашига аъзо давлатлар раҳбарлари билан доимий алоқада эканлигини таъкидлади.Масуд Пезешкиён, ўз навбатида, Россиянинг ўз ватанининг суверенитети ва мустақиллигини ҳимоя қилаётган Эрон халқи билан бирдамлиги учун миннатдорчилик билдирди ва можаронинг ҳозирги кескин босқичидаги воқеалар ҳақида батафсил маълумот берди.Эрон президенти Эроннинг Озарбайжонга ҳужуми ҳақидаги даъволарни қатъиян рад этди ва бу миш-мишларни қўшнилар ўртасидаги қардошлик муносабатларини бузиш учун душманларнинг фитнаси деб атади. У шунингдек, Эроннинг "ҳеч қачон қўшниларига ҳужум қилиш мақсади бўлмаган ва бўлмаганини" таъкидлади.Суҳбатда Эрон раҳбари Россия халқаро ҳуқуқ миқёсда Эронни қўллаб-қувватлашини кутаётганини айтди. Эрон томони билан турли каналлар орқали алоқалар давом этишига келишиб олинди.
10:50 07.03.2026 (янгиланди: 10:51 07.03.2026)
Встреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана
Встреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.03.2026
Эрон раҳбари Россия халқаро ҳуқуқ миқёсда Эронни қўллаб-қувватлашини кутаётганини айтди.
