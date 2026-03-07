https://sputniknews.uz/20260307/putin-pezeshkiyon-bilan-telefon-orqali-suhbatlashdi-56143720.html
Путин Пезешкиён билан телефон орқали суҳбатлашди
Путин Пезешкиён билан телефон орқали суҳбатлашди
Эрон раҳбари Россия халқаро ҳуқуқ миқёсда Эронни қўллаб-қувватлашини кутаётганини айтди.
ТОШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Владимир Путин Масуд Пезешкиан билан телефон орқали суҳбатлашди, деб хабар қилмоқда Кремль матбуот хизмати. Шунингдек, суҳбатда Россиянинг принципал позицияси Яқин Шарқда ҳарбий ҳаракатларни зудлик билан тўхтатиш, куч ишлатиш усулларидан воз кечиш ва сиёсий ва дипломатик ечим йўлига тезда қайтиш эканини бир бор тасдиқлади. Ушбу муносабат билан Владимир Путин Форс кўрфази ҳамкорлик кенгашига аъзо давлатлар раҳбарлари билан доимий алоқада эканлигини таъкидлади.Масуд Пезешкиён, ўз навбатида, Россиянинг ўз ватанининг суверенитети ва мустақиллигини ҳимоя қилаётган Эрон халқи билан бирдамлиги учун миннатдорчилик билдирди ва можаронинг ҳозирги кескин босқичидаги воқеалар ҳақида батафсил маълумот берди.Эрон президенти Эроннинг Озарбайжонга ҳужуми ҳақидаги даъволарни қатъиян рад этди ва бу миш-мишларни қўшнилар ўртасидаги қардошлик муносабатларини бузиш учун душманларнинг фитнаси деб атади. У шунингдек, Эроннинг "ҳеч қачон қўшниларига ҳужум қилиш мақсади бўлмаган ва бўлмаганини" таъкидлади.Суҳбатда Эрон раҳбари Россия халқаро ҳуқуқ миқёсда Эронни қўллаб-қувватлашини кутаётганини айтди. Эрон томони билан турли каналлар орқали алоқалар давом этишига келишиб олинди.
Путин Пезешкиён билан телефон орқали суҳбатлашди
10:50 07.03.2026 (янгиланди: 10:51 07.03.2026)
Эрон раҳбари Россия халқаро ҳуқуқ миқёсда Эронни қўллаб-қувватлашини кутаётганини айтди.
ТОШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Владимир Путин Масуд Пезешкиан билан телефон орқали суҳбатлашди, деб хабар қилмоқда Кремль матбуот хизмати.
Россия президенти Эрон Ислом Республикаси Олий Раҳбари Оятуллоҳ Сейид Али Хоменеининг, унинг оила аъзолари ва мамлакат ҳарбий ва сиёсий раҳбариятининг ўлдирилиши ҳамда Исроил-Америка ҳарбий тажовузи натижасида кўплаб тинч аҳолининг қурбон бўлиши муносабати билан чуқур ҳамдардлик билдирди.
Шунингдек, суҳбатда Россиянинг принципал позицияси Яқин Шарқда ҳарбий ҳаракатларни зудлик билан тўхтатиш, куч ишлатиш усулларидан воз кечиш ва сиёсий ва дипломатик ечим йўлига тезда қайтиш эканини бир бор тасдиқлади.
Ушбу муносабат билан Владимир Путин Форс кўрфази ҳамкорлик кенгашига аъзо давлатлар раҳбарлари билан доимий алоқада эканлигини таъкидлади.
Масуд Пезешкиён, ўз навбатида, Россиянинг ўз ватанининг суверенитети ва мустақиллигини ҳимоя қилаётган Эрон халқи билан бирдамлиги учун миннатдорчилик билдирди ва можаронинг ҳозирги кескин босқичидаги воқеалар ҳақида батафсил маълумот берди.
Эрон президенти Эроннинг Озарбайжонга ҳужуми ҳақидаги даъволарни қатъиян рад этди ва бу миш-мишларни қўшнилар ўртасидаги қардошлик муносабатларини бузиш учун душманларнинг фитнаси деб атади.
У шунингдек, Эроннинг "ҳеч қачон қўшниларига ҳужум қилиш мақсади бўлмаган ва бўлмаганини" таъкидлади.
Суҳбатда Эрон раҳбари Россия халқаро ҳуқуқ миқёсда Эронни қўллаб-қувватлашини кутаётганини айтди.
"Эрон Россиядан ҳозирги ҳужумлар фонида Эрон халқининг қонуний ҳуқуқларини қўллаб-қувватлаш учун ўзининг халқаро салоҳиятидан фойдаланишини кутмоқда", деди Пезешкиён.
Эрон томони билан турли каналлар орқали алоқалар давом этишига келишиб олинди.