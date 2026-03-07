https://sputniknews.uz/20260307/palov-indeksi-eng-arzon-va-qimmat-osh-qaerda-56154973.html
Ўзбекистонда энг арзон ва энг қиммат ош қаерда?
Ўзбекистонда энг арзон ва энг қиммат ош қаерда?
Статистика агентлиги навбатдаги "палов индексини" эълон қилди.
2026 йил февраль ойида турли ҳудудларда бир кило ош нархи 98 мингдан 118 минг сўмгача.Анъанага кўра, энг қиммат палов Тошкент шаҳрида – 118 381 минг сўм. Энг арзон ош эса Қорақалпоғистон Республикасида — 98 927 сўм/кг. Батафсил инфографикада танишинг.
Ўзбекистонда энг арзон ва энг қиммат ош қаерда?
13:55 07.03.2026 (янгиланди: 14:10 07.03.2026)
Статистика агентлиги навбатдаги "палов индексини" эълон қилди.
2026 йил февраль ойида турли ҳудудларда бир кило ош нархи 98 мингдан 118 минг сўмгача.
Анъанага кўра, энг қиммат палов Тошкент шаҳрида – 118 381 минг сўм.
Энг арзон ош эса Қорақалпоғистон Республикасида — 98 927 сўм/кг.
Батафсил инфографикада танишинг.