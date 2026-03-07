Ким Чен Ин Ҳоманаийнинг ўлимидан сўнг АҚШга ишонмайди - эксперт
11:57 07.03.2026 (янгиланди: 12:08 07.03.2026)
© Sputnik / Виталий Аньков/
Oбуна бўлиш
Ким Чен Ин АҚШ раҳбарияти, келишувга қарамасдан, исталган вақтда ундан юз ўгириши мумкинлигини тушунади.
ТОШКЕНТ, 7 мар - Sputnik. Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин АҚШнинг Эрон олий раҳбари Али Ҳоманаийга бўлган муносабатидан кейин Пхенянни мулоқотга чақиришининг "самимийлиги"га энди ишонмайди. Бу ҳақда РИА Новостига Узоқ Шарқ тадқиқотлари институти профессори Кюннам Им Иль Чхуль РИА Новостига айтиб берди.
Мутахассиснинг таъкидлашича, Ким Чен Ин 2019 йилда Ханой саммити муваффақиятсиз тугаганидан сўнг, Вашингтон билан келишув қанчалик олдиндан айтиб бўлмайдиган бўлиши мумкинлигини шахсий тажрибасида билиб олган.
Унинг сўзларига кўра, Ким Чен Ин АҚШ раҳбарияти "у билан келишувга эришиши мумкин, лекин кейин исталган вақтда ўз ички сиёсий манфаатларини кўзлаб, ундан юз ўгириши мумкинлигини" тушунади.
Им Иль Чхулнинг фикрича, АҚШ президенти Доналд Трамп ва Ким Чен Ин ўртасидаги шахсий муносабатлар ҳақидаги аввалги дипломатик риторика ёки суҳбатлар энди аҳамиятсиз.
"Ахир, АҚШнинг Эрон олий етакчисини йўқ қилиш учун кўп йиллар давомида аниқ разведка маълумотларини тўплагани ва "Эпик ғазаб" операциясининг чақмоқ тезлигида амалга оширилганини намойиш этгани Шимолий Корея учун нафақат огоҳлантириш, балки "мавжудлик таҳдиди"га айланди", деб таъкидлади эксперт.
Унинг фикрича, Ким Чен Ин АҚШнинг Эронга қарши қўллаган разведка усуллари ва зарба бериш стратегиялари Шимолий Кореяга нисбатан шунга ўхшаш ёки ундан ҳам мураккаброқ тарзда қўлланилиши мумкинлигини тушунади.
Мутахассиснинг фикрича, Шимолий Корея АҚШнинг олдиндан шартларсиз мулоқот таклифларини самимий деб ҳисоблаши эҳтимоли деярли нолга тенг.
"АҚШнинг Эронда разведка имкониятлари ва қатъий зарбаларини намойиш қилиши Ким Чен Инни музокараларга ундаши эҳтимолдан йироқ, аксинча, унинг ядровий кучларни янада ривожлантириш истагини кучайтиради", деб тушунтирди Им Иль Чхуль.
Ким Чен Ин ва Трамп учрашуви
2018 йил 12 июнда Сингапурда КХДР ва АҚШ раҳбарлари ўртасида учрашув бўлиб ўтди. Учрашувдан сўнг Ким Чен Ин ва Доналд Трамп Вашингтон Пхенянга хавфсизлик кафолатларини беришга ваъда берган ҳужжатни имзоладилар. Шимолий Корея раҳбари ўз навбатида Корея ярим оролини тўлиқ ядросизлантиришга содиқлигини яна бир бор тасдиқлади.
АҚШ ва Исроилнинг Эронга ҳужуми
Эроннинг ядровий дастури бўйича музокаралар давом этаётган вақтда, 28 февраль куни АҚШ ва Исроил Эронга қарши ҳужум бошлади.
Ҳужум оқибатида Эроннинг Олий раҳбари оятуллоҳ Али Ҳоманаий ўлдирилди. Мамлакат 40 кунлик мотам эълон қилди.
Россия Президенти Владимир Путин Хоменеининг ўлдирилиши барча инсоний ахлоқ нормалари ва халқаро ҳуқуқнинг кинояли бузилиши эканлигини айтди. Россия Ташқи ишлар вазирлиги АҚШ ва Исроилнинг ҳужумини қоралади ва зудлик билан кескинликни пасайтириш ва ҳарбий ҳаракатларни тўхтатишга чақирди.
Ҳужум оқибатида Эроннинг Олий раҳбари оятуллоҳ Али Ҳоманаий ўлдирилди. Мамлакат 40 кунлик мотам эълон қилди.
Россия Президенти Владимир Путин Хоменеининг ўлдирилиши барча инсоний ахлоқ нормалари ва халқаро ҳуқуқнинг кинояли бузилиши эканлигини айтди. Россия Ташқи ишлар вазирлиги АҚШ ва Исроилнинг ҳужумини қоралади ва зудлик билан кескинликни пасайтириш ва ҳарбий ҳаракатларни тўхтатишга чақирди.