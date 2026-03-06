Президент аёлларга мукофотларни топширди
© telegram sputnikuzbekistan / Медиабанкка ўтишЖенщин в учреждениях исполнения наказаний обучат по программе "Новая жизнь"
© telegram sputnikuzbekistan/
Oбуна бўлиш
Кўксарой қароргоҳида 8 март - Халқаро хотин-қизлар куни муносабати билан тантанали маросим бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев аёлларини 8 март билан табриклади.
“Инсон ҳаётини, жамият тараққиётини хотин-қизларсиз, уларнинг эзгу фазилатларисиз тасаввур этиб бўлмайди. Биз сизларнинг тимсолингизда Учинчи Ренессанс бунёдкори бўлиб, майдонга чиқаётган 22 миллион ёш авлодни оналик меҳри билан тарбиялаб, вояга етказган буюк бир кучни кўрамиз.
Сизлар тадбиркор, олим, муаллим, шифокор, муҳандис, давлат ва жамоат арбоби, бир сўз билан айтганда, хонадонларимиз фариштаси, оила ва жамият таянчи, десак, айни ҳақиқатни айтган бўламиз”, – деди давлат раҳбари.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония вручения наград женщинам на кануне 8-марта
Церемония вручения наград женщинам на кануне 8-марта
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шунингдек, президент Ўзбекистонда хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатини таъминлаш бўйича мутлақо янги тизим яратилгани таъкидланди. Қабул қилинаётган ҳар бир қонун, фармон ва қарорлар гендер тенглик нуқтаи назаридан баҳоланаётгани айтиб ўтилди.
Давлат раҳбари Ўзбекистонда тобора кўпроқ аёллар тадбиркорлик ёки касаначилик ва ҳунармандчиликка жалб қилинаётгани таъкидлаб, 2026 йил давомида жами 1,5 миллион аёлларни даромадли қилиш мақсад қилиб қўйилганини айтиб ўтди.
Ундан ташқари олийгоҳларда таҳсил олаётган талабаларнинг 54 % қизлар экани ҳам айтиб ўтилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония вручения наград женщинам на кануне 8-марта
Церемония вручения наград женщинам на кануне 8-марта
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонда аёллар ва болаларга нисбатан зўравонликка қарши кескин кураш бошланганини айтиб ўтди.
“Шу ҳафтада яна бир муҳим фармонни имзоладим. Энди хотин-қизлар ва болаларга нисбатан ҳар қандай зўравонлик ва тазйиқ ҳолатларига қарши қатъий тизим асосида кураш олиб борамиз”, - деди президент.
8-март арафасида президент фармони билан бир гуруҳ хотин-қизлар юксак унвон, орден ва медаллар билан ҳамда 28 нафар қизлар Зулфия мукофоти билан тақдирланган эди. Байрам тадбирда ушбу мукофотлар эгаларига тантанали равишда топширилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония вручения наград женщинам на кануне 8-марта
Церемония вручения наград женщинам на кануне 8-марта
© Пресс-служба президента Узбекистана