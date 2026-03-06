"Маданий хайрихоҳлик": нега Марказий Осиё минтақавий хавфсизлик калитига айланмоқда
15:34 06.03.2026 (янгиланди: 15:36 06.03.2026)
© Sputnik
Ўзбекистон Марказий Осиё ва минтақа хавфсизлигида муҳим роль ўйнамоқда.
Sputnik матбуот марказида "Ҳозирги хавфсизлик таҳдидлари нуқтаи назаридан Буюк Евросиё учун "маданий ҳамдардлик" концепцияси" мавзусида брифинг бўлиб ўтди.
Унда Россия халқлар дўстлиги универститети (РУДН) Стратегик тадқиқотлар ва прогнозлар институтининг (ИСИП) дипломатик тадқиқотлар бўлими бошлиғи Александр Бобров уз фикрлари билан бўлишишди.
Мутахассиснинг таъкидлашича, Катта Евросиё макони шаклланиши ҳозирда Ғарб институтларидан мустақил равишда ривожланаётган ўзининг хавфсизлик тизимини яратиш билан бирга келади. У Марказий Осиёдаги барқарорлик ва чидамлилик асосан бутун қитъанинг келажагини, шунингдек, янги транспорт ва иқтисодий йўлакларни муваффақиятли амалга оширишни белгилаб беришини таъкидлади.
Александр Бобров Ўзбекистон бу жараёнларда алоҳида роль ўйнашини таъкидлади.
"Бугунги кунда Ўзбекистонни янги Евросиё хавфсизлигининг юраги деб аташ мумкин. Минтақанинг барқарорлиги бутун Евросиё маконида интеграция лойиҳаларини ривожлантиришда асосий омилга айланиб бормоқда", деб таъкидлади эксперт.
Халқаро муносабатларнинг глобал ўзгариши ҳақида гапирар экан, Бобров Евросиё мамлакатлари "глобал кўпчилик" деб аталадиган нарсани ифодалашини таъкидлади.
"Биз глобал кўпчиликмиз, чунки биз сайёрамиз аҳолисининг кўпчилигининг уйи бўлиб, деярли бутун даврий жадвалга эгамиз. Кўп қутбли дунё бизнинг манфаатларимизга хизмат қиладиган вақт келди", деди у.
Мутахассиснинг фикрича, янги гуманитар концепцияга — "маданий ҳамдардлик"га алоҳида эътибор қаратилди, бу эса "юмшоқ куч"нинг анъанавий Ғарб моделига альтернатива бўлиши мумкин.
Бобровнинг таъкидлашича, маданий таъсирнинг кўплаб Ғарб воситалари Евроосиё маконида тобора самарасиз бўлиб бормоқда. Шу билан бир қаторда, РУДН университетининг Ижтимоий сиёсат ва социология институти "икки томонлама кўча" тамойилига асосланган "маданий ҳамдардлик" концепциясини ишлаб чиқмоқда.
Гап бир томонлама маданий кун тартибини илгари суриш ҳақида эмас, балки миллий суверенитет, тарихий хотира ва шерикларнинг маданий ўзига хослигига ҳурмат муҳим роль ўйнайдиган ўтмиш, ҳозирги ва келажакда умумий тил топиш ҳақида кетмоқда. Мутахассиснинг фикрича, бу ёндашув Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорлик учун айниқса долзарбдир.
Ушбу концепцияни ишлаб чиқиш доирасида РУДН университетининг Ижтимоий ва сиёсий тадқиқотлар институти ва Ўзбекистоннинг замонавий тарихи маркази ўртасида ҳамкорлик аллақачон бошланган. Келажакдаги режалар орасида Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети (ЖИДУ) билан ҳамкорликни кенгайтириш ва гуманитар ва илмий лойиҳаларни кўламини кенгайтириш киради.