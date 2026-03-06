https://sputniknews.uz/20260306/atirgul-56096455.html
Миллион, миллион сўмлик атиргул...
Миллион, миллион сўмлик атиргул...
Sputnik Ўзбекистон
8 Март байрами арафасида гуллар нархи кескин ошади. 15та гуллик гулдаста эса миллион сўмдан ошиши мумкин. 06.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-03-06T12:46+0500
2026-03-06T12:46+0500
2026-03-06T12:46+0500
инфографика
мултимедиа
8 март - халқаро хотин-қизлар куни
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/04/56096725_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_cb28d992c4d0bbeae9b1bd69b4ac28a9.png
Анъанага кўра, 8 март - Халқаро хотин-қизлар байрамида аёлларга гул совға қилинади. Аммо ҳозирда уларнинг нархи одатдагидан анча юқори.Sputnik Ўзбекистон мухбири Тошкентдаги гул дўконларини айланиб, битта гулнинг нархини айрим озиқ-овқат маҳсулотлари қиймати билан солиштириб чиқди.Пойтахтда бир дона голланд атиргулининг ўртача нархи қарийб 73 минг сўмни ташкил қилади.Айни пайтда Ўзбекистонда етиштирилган худди шу навдаги атиргулнинг донаси 45–50 минг сўм туради.25 дона атиргулдан иборат гулдаста тахминан 1 800 000 минг сўм бўлади.Баъзи гул дўконлари голланд атиргулларига 25 ёки ундан ортиқ миқдорда буюртма қабул қилади, бунда олдиндан буюртма берилса, гулдаста нархи арзонроқ бўлиши мумкин.Батафсил — инфографикамизда.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/04/56096725_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_4062f0fc76dccf655d5735308b06f4cd.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, инфографика, мултимедиа, 8 март - халқаро хотин-қизлар куни
инфографика, инфографика, мултимедиа, 8 март - халқаро хотин-қизлар куни
Миллион, миллион сўмлик атиргул...
8 Март байрами арафасида гуллар нархи кескин ошади. 15та гуллик гулдаста эса миллион сўмдан ошиши мумкин.
Анъанага кўра, 8 март - Халқаро хотин-қизлар байрамида аёлларга гул совға қилинади. Аммо ҳозирда уларнинг нархи одатдагидан анча юқори.
Sputnik Ўзбекистон мухбири Тошкентдаги гул дўконларини айланиб, битта гулнинг нархини айрим озиқ-овқат маҳсулотлари қиймати билан солиштириб чиқди.
Пойтахтда бир дона голланд атиргулининг ўртача нархи қарийб 73 минг сўмни ташкил қилади.
Айни пайтда Ўзбекистонда етиштирилган худди шу навдаги атиргулнинг донаси 45–50 минг сўм туради.
25 дона атиргулдан иборат гулдаста тахминан 1 800 000 минг сўм бўлади.
Баъзи гул дўконлари голланд атиргулларига 25 ёки ундан ортиқ миқдорда буюртма қабул қилади, бунда олдиндан буюртма берилса, гулдаста нархи арзонроқ бўлиши мумкин.
Батафсил — инфографикамизда.