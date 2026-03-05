https://sputniknews.uz/20260305/uzbekistan-fevral-inflyatsiya-56124593.html
Ўзбекистонда февраль инфляцияси 0,6 фоиз: нарх ўсишида озиқ-овқат етакчи
Ўзбекистонда февраль инфляцияси 0,6 фоиз: нарх ўсишида озиқ-овқат етакчи
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил февраль ойида Ўзбекистонда инфляция 0,6%ни ташкил этди. Нархлар ўсишига энг катта таъсирни озиқ-овқат ва спиртсиз ичимликлар кўрсатди. Шунингдек, коммунал хизматлар ва транспорт соҳасида ҳам нархлар ошди.
2026-03-05T19:21+0500
2026-03-05T19:21+0500
2026-03-05T19:21+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
озиқ-овқат
нарх-наво
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/05/56122258_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d39ca03ca20b98dc974e1b21a22e50e1.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил февраль ойида товар ва хизматлар бўйича истеъмол нархлари индекси (ИНИ) ойлик ҳисобда 100,6 фоизни ташкил этди. Йил бошидан бу кўрсаткич 101,3 фоиз, йиллик ҳисобда эса 105,6 фоизга етди.Февраль ойида:Ойлик инфляцияга энг катта таъсирни “Озиқ-овқат ва спиртсиз ичимликлар” бўлими кўрсатиб, умумий ўсишнинг 60,7 фоизини ташкил қилди.Шунингдек, турар жой хизматлари, коммунал тўловлар ва транспорт соҳаларидаги нархлар ҳам инфляцияга сезиларли таъсир қилди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/05/56122258_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d408c5890d7d8b7395a3c9a8f9c558db.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфляция ўзбекистон 2026, февраль инфляцияси, ини ўзбекистон, озиқ-овқат нархи, нархлар ўсиши, статистика қўмитаси, инфляция февраль, коммунал хизматлар нархи, транспорт нархи
инфляция ўзбекистон 2026, февраль инфляцияси, ини ўзбекистон, озиқ-овқат нархи, нархлар ўсиши, статистика қўмитаси, инфляция февраль, коммунал хизматлар нархи, транспорт нархи
Ўзбекистонда февраль инфляцияси 0,6 фоиз: нарх ўсишида озиқ-овқат етакчи
Февраль ойида Ўзбекистонда ойлик инфляция 0,6 фоизни ташкил этди. Нархлар ўсишида асосий улуш озиқ-овқат маҳсулотлари ҳиссасига тўғри келди
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил февраль ойида товар ва хизматлар бўйича истеъмол нархлари индекси (ИНИ) ойлик ҳисобда 100,6 фоизни ташкил этди. Йил бошидан бу кўрсаткич 101,3 фоиз, йиллик ҳисобда эса 105,6 фоизга етди.
озиқ-овқат маҳсулотлари нархи – 100,9 фоиз,
ноозиқ-овқат маҳсулотлари – 100,2 фоиз,
хизматлар – 100,6 фоизни ташкил этди.
Ойлик инфляцияга энг катта таъсирни “Озиқ-овқат ва спиртсиз ичимликлар” бўлими кўрсатиб, умумий ўсишнинг 60,7 фоизини ташкил қилди.
Шунингдек, турар жой хизматлари, коммунал тўловлар ва транспорт соҳаларидаги нархлар ҳам инфляцияга сезиларли таъсир қилди.