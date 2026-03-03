https://sputniknews.uz/20260303/uzbekistan-ishlab-chiqarilish-infografika-56073946.html
Ўзбекистонда кўмир, нефть ва газ ишлаб чиқарилиши - инфографика
Ўзбекистонда кўмир, нефть ва газ ишлаб чиқарилиши - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил январь ойида Ўзбекистонда 85,1 триллион сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилди. Саноат ўсиши 7,8 фоизни ташкил этди. Табиий газ, нефть ва газ конденсати ишлаб чиқариш ҳажми камайган.
2026-03-03T16:32+0500
2026-03-03T16:32+0500
2026-03-03T16:32+0500
миллий статистика қўмитаси
инфографика
ўзбекистон
газ
нефть
кўмир маҳсулоти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/03/56067220_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ae5f751f8b9f8d5e8aaadd658f000657.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь ойида Ўзбекистонда 85,1 триллион сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилди.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 7,8 фоизга ошган.Январь ойида 400 минг тонна кўмир, 3,7 миллиард куб метр табиий газ, 83,4 минг тонна газ конденсати ва 54,1 минг тонна нефть ишлаб чиқарилди.2025 йил январь ойи билан таққослаганда, кўмир ишлаб чиқариш ҳажмида ўзгариш кузатилмаган, табиий газ, нефть ва газ конденсати ишлаб чиқариш эса камайган.
ўзбекистон
