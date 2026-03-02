Болгарияда — биринчи, Тошкентда — учинчи: Ўзбекистон спортчилари натижалари
© Пресс-служба НОКСпортсмены из Узбекистана завоевали призовые места на международных турнирах
© Пресс-служба НОК
“Кичик жаҳон чемпионати” номини олган “Stranja” турнирида Ўзбекистон боксчилари яна биринчи ўринни эгаллади. Дзюдочилар эса Тошкентдаги халқаро турнирда учинчи бўлишди.
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Болгария пойтахти София шаҳрида бокс бўйича анъанавий “Stranja” турнирида Ўзбекистон терма жамоаси умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади.
Шунингдек, Тошкентда ўтган дзюдо бўйича “Катта дубулға” турнирида ўзбекистонлик спортчилар учинчи бўлишди.
Бокс: 17 та медаль ва умумжамоа ҳисобида 1-ўрин
Ўзбекистон боксчилари мусобақада 7 та олтин, 4 та кумуш ва 6 та бронза медалини қўлга киритиб, жами 17 та соврин жамғарди.
Олтин медаль соҳиблари:
-75 кг — Фазлиддин Эркинбоев
-85 кг — Акмалжон Исроилов
-90 кг — Тўрабек Ҳабибуллаев
-48 кг — Сабина Бобоқулова
-57 кг — Нигина Ўктамова
-65 кг — Навбаҳор Ҳамидова
-75 кг — Азиза Зокирова
Кумуш:
-80 кг — Жавоҳир Умматалиев
+90 кг — Озодбек Алиев
-51 кг — Феруза Казакова
+90 кг — Олтиной Сотимбоева
Бронза:
-50 кг — Асилбек Жалилов
-70 кг — Шавкатжон Болтаев
-85 кг — Норбек Абдуллаев
-90 кг — Самир Собиров
-48 кг — Фарзона Фозилова
-80 кг — Рухшона Парпиева
Дзюдо: “Катта дубулға”да 8 та медаль
Тошкентда ўтган мусобақада Ўзбекистон терма жамоаси 1 та олтин, 3 та кумуш ва 4 та бронза медали билан умумжамоа ҳисобида Япония ва Озарбайжондан кейин 3-ўринни эгаллади.
Олтин:
-57 кг — Шукуржон Аминова
Кумуш:
-73 кг — Шаҳрам Аҳадов
-100 кг — Эрназар Сарсенбаев
+100 кг — Алишер Юсупов
Бронза:
-60 кг — Достон Рўзиев
-73 кг — Элбек Тожиев
-81 кг — Муроджон Йўлдошев
+78 кг — Умида Ниғматова
