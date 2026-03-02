Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасида қандай ўзгариш қайд этилди
2026 йил январда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 5,8 млрд долларни ташкил этди. Экспорт 1,7 млрд, импорт 4,14 млрд доллар бўлиб, 2,44 млрд доллар салбий сальдо қайд этилди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь ойида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 5,8 миллиард долларни ташкил этди.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,3 миллиард долларга ёки 29,2 фоизга ошган.Ташқи савдо ҳажмида:Натижада 2,44 миллиард доллар миқдорида салбий савдо сальдоси қайд этилди.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,3 миллиард долларга ёки 29,2 фоизга ошган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь ойида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 5,8 миллиард долларни ташкил этди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,3 миллиард долларга ёки 29,2 фоизга ошган.
Ташқи савдо ҳажмида:
экспорт — 1,7 миллиард доллар (+26,7%);
импорт — 4,14 миллиард доллар (+30,3%).
Натижада 2,44 миллиард доллар миқдорида салбий савдо сальдоси қайд этилди.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
