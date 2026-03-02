Эрон стратегияси, АҚШдаги “теракт” ва Исроилдаги вазият: можаро атрофида жаҳон ОАВ таҳлили

https://sputniknews.uz/20260302/iran-usa-israel-mojaro-oav-tahlil-56044968.html
Жаҳон ОАВлари Эрон стратегияси, АҚШдаги “теракт” атрофидаги версиялар ва Исроилда можаро шароитидаги кундалик ҳаёт ҳақида турли таҳлил ва баҳоларни эълон қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Жаҳон матбуоти диққати ҳали ҳам Яқин Шарқдаги можарога қаратилган. Турли нашрлар вазиятни ўз нуқтаи назаридан таҳлил қилмоқда."Le Figaro" Эроннинг ҳаракатларини таҳлил қилиб, Теҳрон можарони минтақавийлаштиришга уринаётганини ёзади. Нашрга кўра, Эроннинг икки мақсади бор:Исроил: кундалик ҳаёт уруш шароитида"The Jerusalem Post" таъкидлашича, 2023 йил 7 октябрь воқеаларидан кейин исроилликлар Эрон ва унинг иттифоқчи гуруҳлар ҳужумларини ҳам бошдан кечирган. Шу боис жамоатчиликда содир бўлаётган ҳодисалар “одатий ҳолат” сифатида қабул қилинаётгандек таассурот уйғотади.Аҳоли асосан уйда қолмоқда, зарур маҳсулот дўконлари ишлашда давом этмоқда, айрим ресторанлар эса таомларни олиб кетиш тартибида хизмат кўрсатмоқда.Ливан йўналиши: можаро кенгайиши хавфи"Axios" Ливандан Исроилга “Ҳизбуллоҳ” томонидан снарядлар отилаётгани ортидан можаро яна бир давлатга кенгайиши мумкинлигини ёзмоқда. Нашр таъкидлашича, Исроил зарбаларига қарамай, “Ҳизбуллоҳ” ҳали ҳам минтақадаги энг кучли прокси тузилмалардан бири бўлиб қолмоқда.Эрон раҳбарияти масаласи"Wall Street Journal" Эрон олий раҳбари Али Хоманаийнинг йўқ қилинишини “хавфли қадам” деб атади. Нашрнинг фикрича, бу Эронни беқарорлаштириб, АҚШни кенгроқ минтақавий можарога тортиши мумкин.Британия позицияси ўзгардиБритания бош вазири Кир Стармер АҚШга ҳарбий базалардан фойдаланишга рухсат берганини маълум қилди. ОАВлар бу қарорни кескин бурилиш сифатида баҳоламоқда.Айрим нашрлар бу ҳолат Британияни можарога янада чуқурроқ жалб қилиши мумкинлигини таъкидламоқда.Остиндаги отишмаАҚШнинг Остин шаҳридаги отишма оқибатида икки киши ҳалок бўлди, 14 киши жароҳатланди.Гумонланувчи — 53 ёшли Ндиага Диагне. У полиция томонидан отиб ўлдирилган. Отишма пайтида унинг эгнида Property of Allah (инглизча: "Аллоҳнинг мулки") ёзуви бўлган кофта бўлган."New York Post" унинг АҚШга 2000 йилда келгани ва кейин фуқаролик олгани ҳақида ёзди."Axios" эса ҳодисани эҳтимолий террорчилик ҳаракати сифатида текшириш бошланганини хабар қилди. Техас губернатори ҳодисани Яқин Шарқ можароси билан боғлади, аммо ФҚБ буни ҳозирча тасдиқламаган.
10:26 02.03.2026 (янгиланди: 10:35 02.03.2026)
Яқин Шарқдаги кескинлашув ва Исроилдаги вазият турлича талқин қилинмоқда. Батафсил - мақолада.
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
Жаҳон матбуоти диққати ҳали ҳам Яқин Шарқдаги можарога қаратилган. Турли нашрлар вазиятни ўз нуқтаи назаридан таҳлил қилмоқда
.
"Le Figaro" Эроннинг ҳаракатларини таҳлил қилиб, Теҳрон можарони минтақавийлаштиришга уринаётганини ёзади. Нашрга кўра, Эроннинг икки мақсади бор:
нефть бозорига таянаётган давлатларга иқтисодий босим ўтказиш;
АҚШга иттифоқчилар орқали босим кучайтириш.
Исроил: кундалик ҳаёт уруш шароитида
"The Jerusalem Post" таъкидлашича, 2023 йил 7 октябрь воқеаларидан кейин исроилликлар Эрон ва унинг иттифоқчи гуруҳлар ҳужумларини ҳам бошдан кечирган. Шу боис жамоатчиликда содир бўлаётган ҳодисалар “одатий ҳолат” сифатида қабул қилинаётгандек таассурот уйғотади.
Аҳоли асосан уйда қолмоқда, зарур маҳсулот дўконлари ишлашда давом этмоқда, айрим ресторанлар эса таомларни олиб кетиш тартибида хизмат кўрсатмоқда.
Ливан йўналиши: можаро кенгайиши хавфи
"Axios" Ливандан Исроилга “Ҳизбуллоҳ” томонидан снарядлар отилаётгани ортидан можаро яна бир давлатга кенгайиши мумкинлигини ёзмоқда. Нашр таъкидлашича, Исроил зарбаларига қарамай, “Ҳизбуллоҳ” ҳали ҳам минтақадаги энг кучли прокси тузилмалардан бири бўлиб қолмоқда.
"Wall Street Journal" Эрон олий раҳбари Али Хоманаийнинг йўқ қилинишини “хавфли қадам” деб атади. Нашрнинг фикрича, бу Эронни беқарорлаштириб, АҚШни кенгроқ минтақавий можарога тортиши мумкин.
Британия позицияси ўзгарди
Британия бош вазири Кир Стармер АҚШга ҳарбий базалардан фойдаланишга рухсат берганини маълум қилди. ОАВлар бу қарорни кескин бурилиш сифатида баҳоламоқда.
"The Telegraph" аввал Лондон халқаро ҳуқуқ сабаб рухсат бермаганини, кейин позициясини ўзгартирганини ёзди.
"Daily Mail" Кипрдаги Акротири авиабазасида портлашлар содир бўлганини хабар қилди. Нашрга кўра, базага 2 мингга яқин ҳарбий жойлашган.
"The Independent" бу қарорни “180 даражали бурилиш” деб атади.
"The Guardian" эса Стармер ички сиёсий босим остида бўлганини қайд этди.
Айрим нашрлар бу ҳолат Британияни можарога янада чуқурроқ жалб қилиши мумкинлигини таъкидламоқда.
АҚШнинг Остин шаҳридаги отишма оқибатида икки киши ҳалок бўлди, 14 киши жароҳатланди.
Гумонланувчи — 53 ёшли Ндиага Диагне. У полиция томонидан отиб ўлдирилган. Отишма пайтида унинг эгнида Property of Allah (инглизча: "Аллоҳнинг мулки") ёзуви бўлган кофта бўлган.
"New York Post" унинг АҚШга 2000 йилда келгани ва кейин фуқаролик олгани ҳақида ёзди.
"Axios" эса ҳодисани эҳтимолий террорчилик ҳаракати сифатида текшириш бошланганини хабар қилди. Техас губернатори ҳодисани Яқин Шарқ можароси билан боғлади, аммо ФҚБ буни ҳозирча тасдиқламаган.