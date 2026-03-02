https://sputniknews.uz/20260302/iran-munosabatlar-izdan-chiqarish-urinish-56059299.html
АҚШ ва Исроил Эрон–араб давлатлар муносабатларини издан чиқаришга уринмоқда — Россия ТИВ
АҚШ ва Исроил Эрон–араб давлатлар муносабатларини издан чиқаришга уринмоқда — Россия ТИВ
Sputnik Ўзбекистон
Россия ТИВ Эрон атрофидаги вазият юзасидан баёнот бериб, ҳарбий ҳаракатларни зудлик билан тўхтатишга чақирди. Фуқаролик объектларига ҳужумлар кескин қораланди.
2026-03-02T18:47+0500
2026-03-02T18:47+0500
2026-03-02T18:47+0500
дунё янгиликлари
россия тив
дунёда
ақш – эрон можароси
ақш
исроил
эрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38111213_478:0:3072:1459_1920x0_80_0_0_75831f9989630295c2b6a4c14cdafd17.jpg
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Россия Ташқи ишлар вазирлиги Эрон атрофидаги вазият юзасидан баёнот берди. Унда Вашингтон ва Тель-Авив суверен давлат раҳбариятини ўлдириш каби усуллардан фойдаланган ҳолда нафақат Эронда режимни ўзгартиришга, балки Эрон ва араб қўшнилари ўртасидаги муносабатларни нормаллаштириш жараёнини издан чиқаришга уринаётгани таъкидланган.Шунингдек, баёнотда АҚШ ва Исроилнинг ҳаракатлари бутун Яқин Шарқ минтақасида қуролли қарама-қаршиликнинг кучайишига олиб келаётгани юзасидан хавотир билдирилган.Баёнотда Эроннинг Минаб шаҳридаги қизлар мактабига берилган зарба кескин қораланган. Унда ўнлаб болалар ҳалок бўлгани қайд этилган.Россия томони фуқаролик объектларига — хоҳ Эронда, хоҳ араб давлатларида бўлсин — ҳар қандай ҳужумларни мутлақо қабул қилиб бўлмас, деб таъкидлаган.Шу билан бирга, томонлар мавжуд келишмовчиликларни куч ишлатиш орқали эмас, балки сиёсий-дипломатик воситалар орқали ҳал этишга ўтиши зарурлиги яна бир бор қайд этилган.
https://sputniknews.uz/20260302/mirziyoev-ali-xomanaiy-vafot-hamdardlik-56055522.html
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38111213_584:0:3072:1866_1920x0_80_0_0_2d689384eed15a8ca9e0387866130950.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия тив, эрон, яқин шарқ, ақш, исроил, минаб, фуқаролик объектлари, ҳарбий ҳаракатлар, дипломатик ечим, москва баёноти
россия тив, эрон, яқин шарқ, ақш, исроил, минаб, фуқаролик объектлари, ҳарбий ҳаракатлар, дипломатик ечим, москва баёноти
АҚШ ва Исроил Эрон–араб давлатлар муносабатларини издан чиқаришга уринмоқда — Россия ТИВ
Россия ТИВ Яқин Шарқда қуролли қарама-қаршилик кучайиб бораётганидан хавотир билдириб, томонларни ҳарбий ҳаракатларни тўхтатишга чақирди.
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
Россия Ташқи ишлар вазирлиги Эрон атрофидаги вазият юзасидан баёнот берди
.
Унда Вашингтон ва Тель-Авив суверен давлат раҳбариятини ўлдириш каби усуллардан фойдаланган ҳолда нафақат Эронда режимни ўзгартиришга, балки Эрон ва араб қўшнилари ўртасидаги муносабатларни нормаллаштириш жараёнини издан чиқаришга уринаётгани таъкидланган.
Шунингдек, баёнотда АҚШ ва Исроилнинг ҳаракатлари бутун Яқин Шарқ минтақасида қуролли қарама-қаршиликнинг кучайишига олиб келаётгани юзасидан хавотир билдирилган.
Россия ТИВ барча томонларни зудлик билан ҳарбий ҳаракатларни тўхтатишга, тинч аҳоли ва фуқаролик инфратузилмаси хавфсизлигини таъминлашни устувор вазифа сифатида кўришга чақирган.
Баёнотда Эроннинг Минаб шаҳридаги қизлар мактабига берилган зарба кескин қораланган. Унда ўнлаб болалар ҳалок бўлгани қайд этилган.
Россия томони фуқаролик объектларига — хоҳ Эронда, хоҳ араб давлатларида бўлсин — ҳар қандай ҳужумларни мутлақо қабул қилиб бўлмас, деб таъкидлаган.
Шу билан бирга, томонлар мавжуд келишмовчиликларни куч ишлатиш орқали эмас, балки сиёсий-дипломатик воситалар орқали ҳал этишга ўтиши зарурлиги яна бир бор қайд этилган.