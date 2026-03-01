Берлин штурми ва 33 жилдли Хотира китоби: Шон-шараф музейига саёҳат
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Давлат Шон-шараф музейи — Ғалаба боғида жойлашган, халқ жасорати ва матонатига бағишланган муқаддас маскан. Бу ерда Иккинчи жаҳон урушига оид миллий хотира ва фахр тимсоллари жамланган
ТОШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Давлат Шон-шараф музейи сунъий қурғон шаклида барпо этилган бўлиб, у ўзбекистонликларнинг уруш йилларидаги қаҳрамонлигини абадийлаштириш мақсадида яратилган.
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
Тошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
© Sputnik / Бахром Хатамов
Музей анъанавий экспозициялар билан бирга замонавий интерактив технологияларни ҳам ўз ичига олади. Бу ерда меҳмонлар экспонатларни томоша қилиш билан бир қаторда ўша давр руҳини ҳис этади, фронт мактубларини “эшитади”, тарихий лавҳаларни 3D проекцияларда кўради.
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
Тошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
Тошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
© Sputnik / Бахром Хатамов
Лойиҳа ветеранлар, тарихчилар ва меъморлар ҳамкорлигида амалга оширилган. Унинг асосий вазифаси — Ўзбекистоннинг фашизм устидан қозонилган Ғалабага қўшган ҳиссасини келажак авлодларга етказишдир.
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
Тошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
© Sputnik / Бахром Хатамов
Олти зал — олти саҳифа
Музей экспозицияси олти мавзувий бўлимдан иборат.
1. Сафарбарлик ва қаҳрамонлик. Қарийб 1,95 миллион ўзбекистонлик фронтга жўнатилган, уларнинг катта қисми ортга қайтмаган. Бу залда орден ва медаллар, ҳарбий кийимлар, фронт мактублари намойиш этилган.
2. Мустаҳкам орқа фронт. Ўзбекистон бир миллионга яқин эвакуация қилинган аҳолини қабул қилган. Госпиталлар, кўчирилган заводлар ва аёллар меҳнати ҳақида батафсил маълумотлар тақдим этилган.
3. Илм-фан ва таълим. Уруш йилларида ҳам таълим муассасалари фаолият юритган, олимлар янги технология ва дорилар яратган.
4. Маданият ва санъат. Плакатлар, кинохроника ва қўшиқлар халқ руҳини кўтариб, жамиятда бирлик ва ишончни мустаҳкамлаган.
5. Ғалаба ва халқ шодиёнаси. Озодлик қувончи ва ветеранлар хотиралари жонли лавҳалар орқали акс эттирилган.
6. Хотира китоби. 33 жилдли тўпламда урушда қатнашган юртдошлар номлари муҳрланган. Интерактив тизим орқали меҳмонлар ўз яқинлари ҳақида маълумот топиши мумкин.
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
Тошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
Тошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
Тошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
© Sputnik / Бахром Хатамов
Замонавий ёндашув
Музейда голограммалар ва мультимедиа экранлари тарихни таъсирчан ва жонли тарзда намоён этади. Берлин штурмига бағишланган зал айниқса катта таассурот қолдиради. Экспозиция якунида эса тинч ва замонавий Ўзбекистон ютуқлари намойиш этилади.
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
Тошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
Тошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
Тошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
© Sputnik / Бахром Хатамов
“Бу ерда ҳар бир экспонат — жасорат, ҳар бир зал — тирик тарих, ҳар бир исм — абадий хотирадир.”
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
Тошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
Тошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
Тошкентдаги Давлат “Шон-Шараф” музейи
© Sputnik / Бахром Хатамов
Музей мактаб ўқувчилари ва талабалар учун экскурсиялар, маърузалар ва учрашувлар ташкил этади. Экскурсиялар ўзбек, рус ва инглиз тилларида ўтказилади.