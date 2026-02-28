Россия Эронга уюштирилган ҳужумни кескин қоралади

https://sputniknews.uz/20260228/rossiya-eronga-uyushtirilgan-hujumni-keskin-qoraladi-56028092.html
Россия АҚШ ва Исроилдан зудлик билан сиёсий ва дипломатик келишув йўлига қайтишни талаб қилди. 28.02.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Россия Ташқи ишлар вазирлиги АҚШ ва Исроилнинг Эронга уюштирган ҳужумини кескин қоралади. Шунингдек, Россия ТИВ ушбу ҳужум музокара жараёни ниқоби остида амалга оширилганини алоҳида қайд этиб ўтди. Вазирлик ушбу вазиятга халқаро ҳамжамият, жумладан, БМТ ва МАГАТЭ раҳбарияти дарҳол холис ва муросасиз баҳо бериши кераклигини таъкидлади.Америка-Исроил тандеми, бу ишларни гўёки эронликларнинг ядровий қуролга эга бўлишининг олдини олиш ташвиш ортида яширмоқчи. Аслида, Вашингтон ва Тел-Авивнинг ниятлари ядро қуролини тарқатмаслик режимига ҳеч қандай алоқаси йўқ. Россия ТИВ ушбу сунъий инқироз минтақада занжирли реакция ва зўравонликнинг кучайиши, олдиндан айтиб бўлмайдиган салбий оқибатлар келтириб чиқариши дан хавотирда.АҚШ маъмурияти томонидан сўнгги бир неча ой ичида жаҳон тартибининг халқаро ҳуқуқий устунларига, жумладан, ички ишларга аралашмаслик, куч ишлатиш ёки таҳдид қилишдан воз кечиш ва халқаро низоларни тинч йўл билан ҳал қилиш каби халқаро тартиботга қарши амалга оширилган беқарорлаштирувчи ҳужумларнинг кетма-кетлиги алоҳида ташвиш уйғотади.Биз зудлик билан сиёсий ва дипломатик келишув йўлига қайтишни талаб қиламиз. Россия, аввалгидек, халқаро ҳуқуқ, ўзаро ҳурмат ва манфаатлар мувозанатига асосланган тинч ечимларни излашга кўмаклашишга тайёр, дейилади баёнотда.
