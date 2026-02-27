Ўзбекистон
Ўзбекистонлик саблячилар Осиё чемпионатида кумуш медалга сазовор бўлишди
Ўзбекистонлик саблячилар Осиё чемпионатида кумуш медалга сазовор бўлишди
Финалда улар хитойлик спортчиларга имкониятни бой бериб қўйишди. 27.02.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-02-27T13:09+0500
2026-02-27T13:09+0500
ТОШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Ўзбекистонлик саблячилар Индонезиядаги қиличбозлик бўйича ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида жамоавий дастурда кумуш медалга сазовор бўлишди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Маълум қилинишича, сабля бўйича қизлар ўртасида кечган баҳсларда ўзбекистонлик спортчилар саралашда Австралия ва Қозоғистон вакилларини мағлубиятга учратишди.Бироқ финалда хитойлик спортчиларга имкониятни бой бериб, кумуш медалга эга чиқишди.
Янгиликлар
спорт, ўзбекистон, индонезия, қиличбозлик
спорт, ўзбекистон, индонезия, қиличбозлик

Ўзбекистонлик саблячилар Осиё чемпионатида кумуш медалга сазовор бўлишди

13:09 27.02.2026
© НОК Узбекистана
Узбекистанские саблистки завоевали серебряную медаль на чемпионате Азии в Индонезии. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.02.2026
© НОК Узбекистана
Финалда улар хитойлик спортчиларга имкониятни бой бериб қўйишди.
ТОШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Ўзбекистонлик саблячилар Индонезиядаги қиличбозлик бўйича ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида жамоавий дастурда кумуш медалга сазовор бўлишди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Маълум қилинишича, сабля бўйича қизлар ўртасида кечган баҳсларда ўзбекистонлик спортчилар саралашда Австралия ва Қозоғистон вакилларини мағлубиятга учратишди.
Бироқ финалда хитойлик спортчиларга имкониятни бой бериб, кумуш медалга эга чиқишди.
