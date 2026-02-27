https://sputniknews.uz/20260227/ozbekistonlik-sablyachilar-55994681.html
Ўзбекистонлик саблячилар Осиё чемпионатида кумуш медалга сазовор бўлишди
Ўзбекистонлик саблячилар Осиё чемпионатида кумуш медалга сазовор бўлишди
Финалда улар хитойлик спортчиларга имкониятни бой бериб қўйишди.
ТОШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Ўзбекистонлик саблячилар Индонезиядаги қиличбозлик бўйича ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида жамоавий дастурда кумуш медалга сазовор бўлишди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Маълум қилинишича, сабля бўйича қизлар ўртасида кечган баҳсларда ўзбекистонлик спортчилар саралашда Австралия ва Қозоғистон вакилларини мағлубиятга учратишди.Бироқ финалда хитойлик спортчиларга имкониятни бой бериб, кумуш медалга эга чиқишди.
Финалда улар хитойлик спортчиларга имкониятни бой бериб қўйишди.
