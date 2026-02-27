https://sputniknews.uz/20260227/noqonuniy-poygalar-javobgarlik-55990743.html
Ноқонуний пойгалар учун жавобгарлик жорий этилиши мумкин
Ноқонуний пойгалар учун жавобгарлик жорий этилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
длия вазирлиги йўлларда ноқонуний пойгаларни ташкил этиш оқибатида вужудга келаётган йўл-транспорт ҳодисаларини олдини олиш мақсадида маъмурий ва жиноий жавобгарликни жорий этишни назарда тутувчи қонун лойиҳасини ишлаб чиқиб, манфаатдор вазирлик ва идораларга келишиш учун киритган
2026-02-27T10:32+0500
2026-02-27T10:32+0500
2026-02-27T10:32+0500
жамият
ўзбекистон
пойга
жавобгарлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/01/21595092_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_5890f8ee625965eb5f93e4540c556c6c.jpg
ТОШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Ўзбекистонда ноқонуний пойгалар учун жавобгарлик жорий этилиши мумкин.Адлия вазирлиги ташаббуси билан ноқонуний пойгаларни ташкил этганлик ва унда иштирок этганлик учун маъмурий ва жиноий жавобгарлик чораларини назарда тутувчи қонун лойиҳаси ишлаб чиқилган.Таъкидланишича, бугунги кунда йўлларда ноқонуний ташкил этилаётган пойгалар йўл ҳаракати иштирокчиларининг хавфсизлигига, аҳолининг осойишталигига жиддий хавф солиб, инсон ўлимигача бўлган ўта салбий оқибатларга олиб келмоқда.Бу эса аҳолининг, шу жумладан йўл ҳаракати иштирокчиларининг ҳақли эътирозлари ва хавотирларига сабаб бўлмоқда.Мазкур қонун лойиҳаси белгиланган тартибда келишилганидан сўнг жамоатчилик муҳокамасига қўйилади.
https://sputniknews.uz/20251122/jizzax-ayanchli-yth--53676911.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/01/21595092_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_74d132dd8a57393d89578e3a1666f956.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ноқонуний пойга жавобгарлик
ноқонуний пойга жавобгарлик
Ноқонуний пойгалар учун жавобгарлик жорий этилиши мумкин
Адлия вазирлиги йўлларда ноқонуний пойгаларни ташкил этиш оқибатида вужудга келаётган ЙТҲларнинг олдини олиш мақсадида маъмурий ва жиноий жавобгарликни жорий этишни назарда тутувчи қонун лойиҳасини ишлаб чиқди.
ТОШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Ўзбекистонда ноқонуний пойгалар учун жавобгарлик жорий этилиши мумкин.
Адлия вазирлиги ташаббуси билан ноқонуний пойгаларни ташкил этганлик ва унда иштирок этганлик учун маъмурий ва жиноий жавобгарлик чораларини назарда тутувчи қонун лойиҳаси ишлаб чиқилган.
Таъкидланишича, бугунги кунда йўлларда ноқонуний ташкил этилаётган пойгалар йўл ҳаракати иштирокчиларининг хавфсизлигига, аҳолининг осойишталигига жиддий хавф солиб, инсон ўлимигача бўлган ўта салбий оқибатларга олиб келмоқда.
Бу эса аҳолининг, шу жумладан йўл ҳаракати иштирокчиларининг ҳақли эътирозлари ва хавотирларига сабаб бўлмоқда.
“Шуни инобатга олиб, Адлия вазирлиги йўлларда ноқонуний пойгаларни ташкил этиш оқибатида вужудга келаётган йўл-транспорт ҳодисаларини олдини олиш мақсадида маъмурий ва жиноий жавобгарликни жорий этишни назарда тутувчи қонун лойиҳасини ишлаб чиқиб, манфаатдор вазирлик ва идораларга келишиш учун киритган”, - дейилган хабарда.
Мазкур қонун лойиҳаси белгиланган тартибда келишилганидан сўнг жамоатчилик муҳокамасига қўйилади.