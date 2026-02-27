Ўзбекистон
Тошкент Фотосуратлар уйида замонавий миниатюра мактабининг таниқли намояндалари Баҳодир ва Беҳзод Хожиметовларнинг "Қадрият" номли кўргазмаси очилди.
Баҳодир ва Беҳзод Хожиметовларнинг "Қадрият" номли кўргазмаси очилди - фото

Баҳодир Хожиметов анъанавий миниатюра ва локли безак санъати ривожига катта ҳисса қўшган рассом, Беҳзод Хожиметов ишлари эса Самарқанд халқаро аэропорти ва Ислом цивилизацияси маркази каби йирик объектларда намойиш этилган.
ТОШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Тошкент Фотосуратлар уйида замонавий миниатюра намояндалари Баҳодир ва Беҳзод Хожиметовларнинг "Қадрият" кўргазмаси очилди.
Кўргазмада 80 тага яқин асар намойиш этилди. Экспозиция анъанавий миниатюра мактаби билан замонавий бадиий ифода уйғунлиги асосида авлодлар ўртасидаги ижодий мулоқот тарзида ташкил этилди.
“Анъана — бу ўтмиш сояси эмас, балки келажакка йўл кўрсатувчи нурдир”.

Баҳодир Хожиметов (1951, Тошкент) анъанавий миниатюра ва локли безак санъати ривожига катта ҳисса қўшган рассом бўлиб, асарларида Алишер Навоий, Амир Темур, Камолиддин Беҳзод, Мирзо Улуғбек ва Заҳириддин Муҳаммад Бобур образларини яратган. У 2013 йилда “Шуҳрат” медали, 2025 йилда эса “Олтин медал” билан тақдирланган.
Беҳзод Хожиметов (1979, Тошкент) “Хаттотлик ва миниатюра” йўналишида таҳсил олган, санъатшунослик бўйича PhD даражасига эга. У миниатюрани замонавий шаклларда — керамик панно ва йирик деворий композицияларда намоён этмоқда. Унинг ишлари Самарқанд халқаро аэропорти ва Ўзбекистон Ислом цивилизацияси маркази каби йирик объектларда намойиш этилган.
0