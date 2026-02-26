Украина бўйича навбатдаги тинчлик музокаралари кутилмоқда - томонлар баёнотлари
10:22 26.02.2026 (янгиланди: 10:38 26.02.2026)
© РИА Новости В Женеве планируется новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной
© РИА Новости
Oбуна бўлиш
Трамп можаро бир ойда тугашини исташини айтди, Зеленский эса уни шу йил якунланишига умид қилмоқда. Марко Рубиога кўра, агар АҚШ музокараларни ташкил этмаса, бошқа ҳеч ким буни қилмайди.
ТОШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Украина Миллий хавфсизлик кенгаши котиби Рустем Умеровнинг АҚШ вакиллари билан учрашуви пайшанба куни Женевада бўлиб ўтиши кутилмоқда. АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткоффнинг самолёти Женевага учиб кетгани айтилмоқда.
Аввалроқ Уиткофф у ҳамда АҚШ президенти Дональд Трампнинг куёви Жаред Кушнер Женевада Умеров билан учрашишни режалаштираётганини маълум қилган эди. Владимир Зеленскийнинг чоршанба куни билдиришича, учрашувда Украинани тиклаш масалалари ва март ойи бошида ўтиши мумкин бўлган Россия билан уч томонлама музокараларга тайёргарлик муҳокама қилинади.
17–18 февраль кунлари Женевада Россия, АҚШ ва Украина ўртасидаги музокараларнинг навбатдаги раунди бўлиб ўтган.
Шунингдек, Россия президентининг хорижий давлатлар билан инвестициявий-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Кирилл Дмитриев ҳам пайшанба куни Женевага Америка томони билан музокаралар ўтказиш учун келиши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, Дмитриев “ўз линияси бўйича” америкалик вакиллар Уиткофф ва Кушнер билан учрашади.
Қуйида можаро томонлари ва АҚШ расмийларининг ушбу масала юзасидан билдирган фикрлари келтирилади.
АҚШ вице-президенти Жей Ди Вэнс Fox News телеканали эфирида шундай деди:
"Менимча, биз тараққиётга эришмоқдамиз. Мен ҳақиқатан ҳам россияликлар билан ҳам, украиналиклар билан ҳам муайян силжиш борлигига ишонаман ва биз бу масала устида ишлашда давом этамиз".
"Бу масаланинг ечими — дипломатик саъй-ҳаракатларни давом эттиришдир".
"Президент муайян оптимизмга эга. Биз руслар ҳам, украинлар ҳам қотилликларни тўхтатиш мумкинлигини ҳис қиладиган нуқтага етиб боришимиз мумкинлигига оптимистик қараймиз".
АҚШ давлат котиби Марко Рубио эса шундай баёнот берди:
"Президентнинг сабр-тоқати чексиз деб ўйлайманми? Йўқ, бундай деб ҳисобламайман. Аммо у қачон тугашини ёки қачон музокараларда иштирок этмасликка қарор қилишини башорат қилмайман".
"Агар биз музокаралардан чиқсак, буни ким қилади? БМТ бундай қилмайди. Франция бундай қилмайди. Европа Иттифоқи бундай қилмайди. Руслар ҳатто улар билан гаплашмайди ҳам. Ҳозир музокаралар учун катализатор бўла оладиган дунёдаги ягона давлатмиз. Агар биз бу ролдан воз кечсак, бошқа ҳеч ким буни қила олмайди".
"Трамп шунчаки бундай шафқатсиз, даҳшатли ва қонли урушда бўлган икки давлат қандай қилиб уни тугатиш бўйича бир тўхтамга кела олмаётганини тушунмаяпти. У бу масалага катта сиёсий сармоя киритди".
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков “Вести” ахборот хизмати муаллифи Павел Зарубинга шундай деди:
"Тан олиш керакки, фақат келишувлар ёки америкаликлар айтганидек, битим якунланган тақдирдагина учрашишга арзийди. Бу ҳақиқатдан ҳам шундай бўлса керак".
"Россия президенти ва Зеленский учрашуви истиқболларига келсак, сўнгги ҳафтадаги баёнотларни эслаш кифоя. Агар Киев аввалги позициясини сақлаб қолса, олий даражада учрашишнинг маъноси борми?"
"Axios" нашри номи ошкор этилмаган Украина расмийларига таяниб ёзишича, Зеленский можаро шу йил якунланишига умид билдирган.
"Трамп уруш жуда узоқ давом этгани ва у бир ой ичида тугашини афзал кўришини айтди," — дея украиналик амалдорнинг сўзларини келтиради нашр.