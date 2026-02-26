Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260226/toshkent-robototexnika-55917852.html
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди - фото
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди - фото
Sputnik Ўзбекистон
"Robot – 2026" кўргазмаси ёш ихтирочилар ва бўлажак муҳандислар учун ўз ишланмаларини кенг жамоатчиликка тақдим этиш имкониятини яратди ва робототехника соҳасига бўлган қизиқишни янада оширди.
2026-02-26T19:15+0500
2026-02-26T19:15+0500
кўргазма
фото
тошкент
робот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/1a/55952686_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5ba20d7e4e60084ae465a3f5a11e83c1.jpg
ТОШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. 2026 йил 25 февраль куни анъанавий Тошкент политехника музейи "Robot – 2026" кўргазмаси муваффақиятли ўтказилди.1737 йилда Жак де Вокансон томонидан яратилган илк ишлайдиган одамсимон робот инсоният тарихида муҳим воқеа сифатида қайд этилган. Инсон ўлчамидаги ушбу андроид найда куй чалиш қобилиятига эга бўлиб, унинг репертуарида 12 та мусиқий асар мавжуд бўлган. Ихтирочи 1709 йил 24 февралда туғилган бўлиб, айнан шу сана Тошкент политехника музейида роботлар кўргазмасини ўтказиш анъанасининг бошланғич нуқтасига айланган.Бу йил ўн биринчи маротаба ташкил этилган кўргазма шаҳар аҳолиси, меҳмонлар ва айниқса робототехникага қизиқувчи ёшлар орасида катта қизиқиш уйғотди. Тадбирда Турин политехника университети Тошкент филиали, Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети, Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети ҳамда "Kелажак" республика марказининг туман ва вилоят бўлимлари вакиллари иштирок этишди.Кўргазма доирасида университет талабалари томонидан яратилган турли роботлар – хизмат кўрсатувчи моделлар, интеллектуал бошқарув тизимлари ва таълимий роботлар намойиш этилди. Ташриф буюрувчилар ҳар бир ишланма билан яқиндан танишиш, муаллифлар билан мулоқот қилиш имконига эга бўлишди.Тошкент политехника музейи томонидан ўтказилган мазкур тадбир ёш авлодни техника ва илмий-тафаккур ютуқларига жалб этишда алоҳида аҳамият касб этади. Бугунги кунда робототехника ва кибернетика соҳаларининг жадал ривожланиши замонавий жамият тараққиётининг ажралмас қисмига айланган. "Robot – 2026" кўргазмаси эса ёш ихтирочилар учун ўз иқтидорини намоён этиш ва келажакдаги ривожланишлари учун мустаҳкам замин яратди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/1a/55952686_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_20a85d794adb47f27c737e87055bdb75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
robot – 2026 роботлар кўргазмаси фото тошкент политехника музейи жак де вокансон робототехника ёш ихтирочилар талабалар ишланмалари кибернетика техника ва инновация
robot – 2026 роботлар кўргазмаси фото тошкент политехника музейи жак де вокансон робототехника ёш ихтирочилар талабалар ишланмалари кибернетика техника ва инновация

Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди - фото

19:15 26.02.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.02.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Мазкур тадбир музей фаолиятининг илк йилларидан бошлаб ҳар йили февраль ойида буюк француз механиги Жак де Вокансон таваллуд кунига бағишлаб ташкил этиб келинмоқда.
ТОШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. 2026 йил 25 февраль куни анъанавий Тошкент политехника музейи "Robot – 2026" кўргазмаси муваффақиятли ўтказилди.
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.02.2026
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.02.2026
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
© Sputnik / Бахром Хатамов
1737 йилда Жак де Вокансон томонидан яратилган илк ишлайдиган одамсимон робот инсоният тарихида муҳим воқеа сифатида қайд этилган. Инсон ўлчамидаги ушбу андроид найда куй чалиш қобилиятига эга бўлиб, унинг репертуарида 12 та мусиқий асар мавжуд бўлган. Ихтирочи 1709 йил 24 февралда туғилган бўлиб, айнан шу сана Тошкент политехника музейида роботлар кўргазмасини ўтказиш анъанасининг бошланғич нуқтасига айланган.
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.02.2026
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.02.2026
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Robot – 2026" кўргазмаси ёш ихтирочилар ва бўлажак муҳандислар учун ўз ишланмаларини кенг жамоатчиликка тақдим этиш имкониятини яратди ва робототехника соҳасига бўлган қизиқишни янада оширди.

© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.02.2026
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
© Sputnik / Бахром Хатамов
Бу йил ўн биринчи маротаба ташкил этилган кўргазма шаҳар аҳолиси, меҳмонлар ва айниқса робототехникага қизиқувчи ёшлар орасида катта қизиқиш уйғотди. Тадбирда Турин политехника университети Тошкент филиали, Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети, Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети ҳамда "Kелажак" республика марказининг туман ва вилоят бўлимлари вакиллари иштирок этишди.
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.02.2026
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.02.2026
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кўргазма доирасида университет талабалари томонидан яратилган турли роботлар – хизмат кўрсатувчи моделлар, интеллектуал бошқарув тизимлари ва таълимий роботлар намойиш этилди. Ташриф буюрувчилар ҳар бир ишланма билан яқиндан танишиш, муаллифлар билан мулоқот қилиш имконига эга бўлишди.
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.02.2026
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.02.2026
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
© Sputnik / Бахром Хатамов
Тошкент политехника музейи томонидан ўтказилган мазкур тадбир ёш авлодни техника ва илмий-тафаккур ютуқларига жалб этишда алоҳида аҳамият касб этади. Бугунги кунда робототехника ва кибернетика соҳаларининг жадал ривожланиши замонавий жамият тараққиётининг ажралмас қисмига айланган.
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.02.2026
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.02.2026
Тошкентда XI робототехника кўргазмаси бўлиб ўтди
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Robot – 2026" кўргазмаси эса ёш ихтирочилар учун ўз иқтидорини намоён этиш ва келажакдаги ривожланишлари учун мустаҳкам замин яратди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0