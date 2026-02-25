https://sputniknews.uz/20260225/trump-kongress-nutq-bayonotlar-55940341.html
Украинада тинчлик, Венесуэладан нефть, НАТОдан пул — Трамп нутқидан баёнотлар
Украинада тинчлик, Венесуэладан нефть, НАТОдан пул — Трамп нутқидан баёнотлар
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ президенти Дональд Трамп Конгрессдаги нутқида Россия–Украина можароси, Эрон билан музокаралар ва иқтисодий масалаларга тўхталди. Нутқ 107 дақиқа давом этди.
2026-02-25T18:44+0500
2026-02-25T18:44+0500
2026-02-25T18:44+0500
дунё янгиликлари
дональд трамп
эрон
нато
украина
венесуэла
дунёда
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51185246_0:4:2535:1430_1920x0_80_0_0_6f98769e6585079cfd62ab4580a3253c.jpg
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Конгрессда иккинчи президентлик муддати доирасидаги илк нутқини сўзлади. У мамлакатдаги сиёсий ва иқтисодий вазият, ташқи сиёсат ҳамда хавфсизлик масалаларига тўхталди.Нутқ Эрон билан музокаралар атрофидаги кескинлик, ҳукуматнинг қисман шатдауни ва яқинлашиб келаётган оралиқ сайловлар фонида бўлиб ўтди.Америка етакчисининг таъкидлашича, у Эрон билан дипломатик келишувни хоҳлайди. Трампнинг айтишича, Эрон аллақачон Европагача етиб бора оладиган ракеталарни ишлаб чиққан ва гўёки АҚШгача етиб борадиган ракеталар устида ишламоқда.Нутқ 107 дақиқа давом этди. “Мамлакат ҳолати тўғрисида”ги мурожаат АҚШ президентининг Конгрессга ҳар йилги конституциявий ҳисоботи бўлиб, унда давлат раҳбари йил якунларини сарҳисоб қилади ва келгуси устувор йўналишларни белгилайди.
https://sputniknews.uz/20260203/ukraine-iran-usa-armiya-tramp-55442370.html
эрон
украина
венесуэла
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51185246_42:0:2306:1698_1920x0_80_0_0_5d170558cfc744d60b6b1bd2744e9723.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дональд трамп, ақш конгресси, мамлакат ҳолати мурожаати, россия–украина уруши, эрон, нато, венесуэла нефти, ақш ташқи сиёсати, ядро келишуви, оралиқ сайловлар
дональд трамп, ақш конгресси, мамлакат ҳолати мурожаати, россия–украина уруши, эрон, нато, венесуэла нефти, ақш ташқи сиёсати, ядро келишуви, оралиқ сайловлар
Украинада тинчлик, Венесуэладан нефть, НАТОдан пул — Трамп нутқидан баёнотлар
Дональд Трамп Конгрессдаги нутқида ташқи сиёсат, Украина уруши ва Эрон билан муносабатларга тўхталди. Президент АҚШнинг кучайганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik.
АҚШ президенти Дональд Трамп Конгрессда иккинчи президентлик муддати доирасидаги илк нутқини сўзлади
. У мамлакатдаги сиёсий ва иқтисодий вазият, ташқи сиёсат ҳамда хавфсизлик масалаларига тўхталди.
Нутқ Эрон билан музокаралар атрофидаги кескинлик, ҳукуматнинг қисман шатдауни ва яқинлашиб келаётган оралиқ сайловлар фонида бўлиб ўтди.
“Мамлакатимиз қайтди, у ҳар қачонгидан ҳам каттароқ, яхшироқ, бойроқ ва кучлироқ бўлди”.
“Душманларимиз қўрқишмоқда. Бизнинг қуролли кучларимиз ва полициямиз тўлиқ таъминланган ва Америка яна ҳурматга эга”.
“Биз янги ҳамкоримиз Венесуэладан 80 миллион баррелдан (тахминан 11 млн тонна - таҳр.) ортиқ нефть олдик”.
“Мен мумкин бўлган ҳамма жойда тинчликка интиламан, аммо Америкага таҳдидларга қарши ҳеч қачон иккиланмайман”.
“Мен расман фирибгарликка қарши уруш эълон қиламан”.
“Тариф тўловчиларни ҳимоя қилиш бўйича янги мажбуриятни келишиб олдик. Йирик технологик компаниялар электр энергиясига бўлган эҳтиёжларини ўзлари таъминлаши керак”.
“Биз Россия ва Украина ўртасидаги уруш ва қирғинга чек қўйиш учун астойдил ҳаракат қилмоқдамиз”.
”Эрон келишув тузмоқчи, аммо биз уларда ҳеч қачон ядро қуроли бўлмайди, деган эзгу сўзларни эшитмадик".
“Украинага юбориладиган ёрдам НАТО орқали ўтади ва харажатлар тўлиқ қоплаб берилмоқда”.
Америка етакчисининг таъкидлашича, у Эрон билан дипломатик келишувни хоҳлайди. Трампнинг айтишича, Эрон аллақачон Европагача етиб бора оладиган ракеталарни ишлаб чиққан ва гўёки АҚШгача етиб борадиган ракеталар устида ишламоқда.
Нутқ 107 дақиқа давом этди. “Мамлакат ҳолати тўғрисида”ги мурожаат АҚШ президентининг Конгрессга ҳар йилги конституциявий ҳисоботи бўлиб, унда давлат раҳбари йил якунларини сарҳисоб қилади ва келгуси устувор йўналишларни белгилайди.