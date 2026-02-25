"Sputnik"да Тошкентда автомобиллар учун экологик стикерлар тизими муҳокама қилинади

https://sputniknews.uz/20260225/tashkent-avtomobil-ekologik-stikerlar-55944443.html
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Тошкент шаҳрида автомобиллар учун экологик стикерлар тизимини жорий этишга бағишланган матбуот анжумани Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида бўлиб ўтади.Тадбир 26 февраль куни соат 14:00 да бошланади.Иштирокчилар:Эслатиб ўтамиз, ноябрь ойи охирида Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамаси автотранспорт чиқиндиларини камайтириш ва атмосфера ҳавоси сифатини яхшилашга қаратилган “Экологик транспорт” тизимини босқичма-босқич жорий этиш тартибини тасдиқлаган эди.Матбуот анжуманида янги тизим қандай ишлаши, у кимларга татбиқ этилиши ҳамда унинг ҳайдовчилар ва пойтахтдаги экологик вазиятга таъсири муҳокама қилиниши кутилмоқда.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
ТОШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Тошкент шаҳрида автомобиллар учун экологик стикерлар тизимини жорий этишга бағишланган матбуот анжумани Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида бўлиб ўтади.
Тадбир 26 февраль куни соат 14:00 да бошланади.
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати матбуот котиби Зоир ЙЎЛДОШЕВ;
Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси ҳузуридаги Экспертиза маркази директори ўринбосари Вячеслав ШИ-СЯН;
"Эколог" ННТ директори Наргис ҚОСИМОВА.
Эслатиб ўтамиз, ноябрь ойи охирида Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамаси автотранспорт чиқиндиларини камайтириш ва атмосфера ҳавоси сифатини яхшилашга қаратилган “Экологик транспорт” тизимини босқичма-босқич жорий этиш тартибини тасдиқлаган эди.
Матбуот анжуманида янги тизим қандай ишлаши, у кимларга татбиқ этилиши ҳамда унинг ҳайдовчилар ва пойтахтдаги экологик вазиятга таъсири муҳокама қилиниши кутилмоқда.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев