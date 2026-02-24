Ўзбекистон
Ўзбекистон давлат қарзи қарийб 47 млрд долларга етди — инфографика
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги маълумотига кўра, Ўзбекистон давлат қарзи 46,9 млрд долларга етди. 2025 йилда қарз 6,7 млрд долларга ошган бўлиб, ЯИМга нисбати 31,9%ни ташкил этмоқда.
инфографика
ташқи қарз
ўзбекистон
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги маълумотларига кўра, Ўзбекистоннинг давлат қарзи 46,9 миллиард долларга етди. Бу кўрсаткич ялпи ички маҳсулотга нисбатан 31,9 фоизни ташкил этмоқда.2025 йил давомида давлат қарзи 6,7 миллиард долларга ошган. Ўсиш асосан ташқи қарз ҳисобига шаклланган.Давлат қарзининг ташқи ва ички таркиби бўйича батафсил маълумотни Sputnik Ўзбекистон инфографикасида кўриш мумкин.
ўзбекистон давлат қарзи, 46,9 миллиард доллар, 31,9 фоиз яим, 6,7 миллиард доллар ўсиш, ташқи қарз, ички қарз, иқтисодиёт ва молия вазирлиги, бюджет кўрсаткичлари, инфографика
16:57 24.02.2026
2025 йил давомида давлат қарзи 6,7 миллиард долларга кўпайиб, умумий ҳажми 46,9 миллиард долларга етди. Ўсиш асосан ташқи қарз ҳисобига тўғри келмоқда.
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги маълумотларига кўра, Ўзбекистоннинг давлат қарзи 46,9 миллиард долларга етди. Бу кўрсаткич ялпи ички маҳсулотга нисбатан 31,9 фоизни ташкил этмоқда.
2025 йил давомида давлат қарзи 6,7 миллиард долларга ошган. Ўсиш асосан ташқи қарз ҳисобига шаклланган.
Давлат қарзининг ташқи ва ички таркиби бўйича батафсил маълумотни Sputnik Ўзбекистон инфографикасида кўриш мумкин.
