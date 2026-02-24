“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси бўлиб ўтди - фото
© Sputnik / Бахром Хатамов“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Асарларда миллий истиқлол ғояларига ҳамоҳанглик, бадиий ғоянинг изчиллиги ҳамда замонавий ва бетакрор ечимлар яққол намоён бўлди.
ТОШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Ўзбекистон бадиий академиясининг Икуо Хираяма халқаро маданият карвонсаройида “Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” номли танлов кўргазмасининг очилиш маросими бўлиб ўтди.
Мазкур ижодий лойиҳа мамлакатда байрамларнинг ғоявий-маънавий мазмунини кучайтириш ва оммалаштиришга қаратилган ташаббус сифатида ташкил этилди.
© Sputnik / Бахром Хатамов“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Танлов Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 24 декабрдаги 824-сон қарорига мувофиқ 2026 йил февраль ойида ўтказилди. Қарорга кўра, умумхалқ байрамларининг маданий, тарихий ва ғоявий жиҳатларини бадиий асарлар орқали ёритиш, миллий қадриятларни тарғиб этиш мақсад қилинган.
© Sputnik / Бахром Хатамов“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Международный Караван-Сарай культуры Икуо Хираямы“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
© Международный Караван-Сарай культуры Икуо Хираямы
Кўргазмада ҳайкалтарошлик йўналишида ижод қилиб келаётган 14 нафар мутахассис ва ёш ҳайкалтарош иштирок этди. Улар томонидан 50 га яқин ижодий иш намойиш этилди. Асарларда миллий истиқлол ғояларига уйғунлик, бадиий фикрнинг изчиллиги ва замонавий ечимлар акс этган.
© Sputnik / Бахром Хатамов“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мазкур танлов ҳайкалтарошлик санъатининг жамият ҳаётидаги ўрнини мустаҳкамлаш, ёш ижодкорларни қўллаб-қувватлаш ва уларнинг салоҳиятини рўёбга чиқаришга хизмат қилади.
© Sputnik / Бахром Хатамов“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ижодий ишлар 2026 йил 15 февралга қадар Бадиий академия ташкилий қўмитаси томонидан қабул қилинди. Иштирокчилар асарларида халқ анъаналари, урф-одатлар ва тарихий қадриятларни бадиий ифода этишга алоҳида эътибор қаратдилар.Ҳакамлар ҳайъати таркибига Ўзбекистон Республикаси халқ рассомлари, Бадиий академиянинг ҳақиқий аъзолари, Бадиий ижодкорлар уюшмаси вакиллари, таниқли санъат арбоблари ва мутахассислар киритилди. Баҳолаш жараёни шаффоф ва холис тарзда ўтказилди.
© Sputnik / Бахром Хатамов“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ҳакамлар ҳайъати таркибига Ўзбекистон Республикаси халқ рассомлари, Бадиий академиянинг ҳақиқий аъзолари, Бадиий ижодкорлар уюшмаси вакиллари, таниқли санъат ва маданият арбоблари, олим ва мутахассислар киритилди. Баҳолаш жараёни шаффоф ва холисона тарзда амалга оширилди.
© Sputnik / Бахром Хатамов“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Танлов якунларига кўра ғолиблар аниқланди:
• 1-ўрин — Жонибек Ҳотамов
• 2-ўрин — Ўлмас Ёқубов
• 3-ўрин — Артур РажаповҒолиблар диплом ва эсдалик совғалари билан тақдирланди. Барча иштирокчиларга сертификатлар топширилди.Кўргазма жорий йилнинг 3 мартига қадар давом этади. Маданий тадбир ҳайкалтарошлик санъати ихлосмандлари ва кенг жамоатчиликда катта қизиқиш уйғотмоқда.
• 1-ўрин — Жонибек Ҳотамов
• 2-ўрин — Ўлмас Ёқубов
• 3-ўрин — Артур РажаповҒолиблар диплом ва эсдалик совғалари билан тақдирланди. Барча иштирокчиларга сертификатлар топширилди.Кўргазма жорий йилнинг 3 мартига қадар давом этади. Маданий тадбир ҳайкалтарошлик санъати ихлосмандлари ва кенг жамоатчиликда катта қизиқиш уйғотмоқда.
© Международный Караван-Сарай культуры Икуо Хираямы“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
© Международный Караван-Сарай культуры Икуо Хираямы
Ғолиблар диплом ва эсдалик совғалари билан тақдирландилар. Барча иштирокчиларга сертификатлар топширилди.
© Sputnik / Бахром Хатамов“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
“Энг яхши ҳайкалтарошлик асари” танлов кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кўргазма жорий йилнинг 3 мартига қадар давом этади. Мазкур маданий тадбир нафақат ҳайкалтарошлик санъати ихлосмандлари, балки кенг жамоатчилик учун ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда.