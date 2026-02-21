https://sputniknews.uz/20260221/tramp-global-savdo-tariflarini-joriy-etish-togrisidagi-farmonni-imzoladi-55854968.html
Трамп барча давлатлар учун 10 фоиз бож киритиш тўғрисида фармон имзолади
Трамп барча давлатлар учун 10 фоиз бож киритиш тўғрисида фармон имзолади
Ушбу қарор АҚШ Олий судининг Трамп олдин жорий этган божларининг ноқонунийлиги ҳақидаги қароридан сўнг қабул қилинди.
ТОШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп барча мамлакатларга 10 фоизли глобал бож жорий этиш тўғрисидаги фармонни имзолади.Оқ уй янги тарифлар 25 февралдан кучга кириши ва 150 кун давомида амал қилишини аниқлади.Жума куни АҚШ Олий суди Трамп тарифларни жорий қилган Фавқулодда иқтисодий ваколатлар тўғрисидаги қонун унга буни амалга оширишга рухсат бермаслиги ва Конгресснинг бунга мутлақ ваколати борлиги ҳақида қарор чиқарган эди.Суд қарорига жавобан АҚШ президенти импорт тарифларига "ажойиб альтернативалар" мавжудлигини таъкидлади. У миллий хавфсизликка тегишли барча тарифлар ўз кучида қолишини таъкидлади ва жума куни аллақачон бошланган тарифларга қўшимча равишда глобал 10 фоизли тарифни жорий этиш тўғрисидаги фармонни имзолашга ваъда берди.Трамп божлари тарихиАҚШнинг 47-президенти Оқ уйга қайтганидан сўнг деярли дарҳол савдо сиёсатини қатъийлаштира бошлади: у Мексика ва Канададан импорт қилинадиган товарларга тарифларни жорий қилди, Хитой учун уларни оширди ва пўлат, алюминий ва автомобилларга тарифларни эълон қилди.Вашингтон импортга ўзаро тарифларни жорий қилганида, ўтган йилнинг апрель ойи бошида энг юқори чўққига чиқди. Асосий ставка 10 фоизни ташкил этди, аммо 57 та давлат юқори тарифларга дучор бўлди. Бир ҳафта ўтгач, Қўшма Штатлар бутун жараённи тўхтатиб, кўплаб мамлакатлар билан музокараларни бошлади.2025 йил август ойи охирида АҚШ апелляция суди 1977 йилги Халқаро фавқулодда иқтисодий ваколатлар тўғрисидаги қонун президентга импорт тарифларини жорий этиш ваколатини бермаслиги ҳақида қарор чиқарди. Оқ уй бундай фавқулодда ваколатларнинг мавжудлигини таъкидлаб, вазиятни миллий хавфсизлик масаласи сифатида баҳоламоқда.
Трамп барча давлатлар учун 10 фоиз бож киритиш тўғрисида фармон имзолади
09:51 21.02.2026 (янгиланди: 09:55 21.02.2026)
Ушбу қарор АҚШ Олий судининг Трамп олдин жорий этган божларининг ноқонунийлиги ҳақидаги қароридан сўнг қабул қилинди.
ТОШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп барча мамлакатларга 10 фоизли глобал бож жорий этиш тўғрисидаги фармонни имзолади.
"Мен ҳозиргина Овал кабинетдан барча мамлакатларга 10 фоизли глобал бож жорий этиш тўғрисидаги фармонни имзолаганимни эълон қилишдан фахрланаман. У деярли дарҳол кучга киради", - деб ёзди Трамп ўзининг Truth Social ижтимоий тармоғида.
Оқ уй янги тарифлар 25 февралдан кучга кириши ва 150 кун давомида амал қилишини аниқлади.
Жума куни АҚШ Олий суди Трамп тарифларни жорий қилган Фавқулодда иқтисодий ваколатлар тўғрисидаги қонун унга буни амалга оширишга рухсат бермаслиги ва Конгресснинг бунга мутлақ ваколати борлиги ҳақида қарор чиқарган эди.
Суд қарорига жавобан АҚШ президенти импорт тарифларига "ажойиб альтернативалар" мавжудлигини таъкидлади. У миллий хавфсизликка тегишли барча тарифлар ўз кучида қолишини таъкидлади ва жума куни аллақачон бошланган тарифларга қўшимча равишда глобал 10 фоизли тарифни жорий этиш тўғрисидаги фармонни имзолашга ваъда берди.
АҚШнинг 47-президенти Оқ уйга қайтганидан сўнг деярли дарҳол савдо сиёсатини қатъийлаштира бошлади: у Мексика ва Канададан импорт қилинадиган товарларга тарифларни жорий қилди, Хитой учун уларни оширди ва пўлат, алюминий ва автомобилларга тарифларни эълон қилди.
Вашингтон импортга ўзаро тарифларни жорий қилганида, ўтган йилнинг апрель ойи бошида энг юқори чўққига чиқди. Асосий ставка 10 фоизни ташкил этди, аммо 57 та давлат юқори тарифларга дучор бўлди. Бир ҳафта ўтгач, Қўшма Штатлар бутун жараённи тўхтатиб, кўплаб мамлакатлар билан музокараларни бошлади.
2025 йил август ойи охирида АҚШ апелляция суди 1977 йилги Халқаро фавқулодда иқтисодий ваколатлар тўғрисидаги қонун президентга импорт тарифларини жорий этиш ваколатини бермаслиги ҳақида қарор чиқарди. Оқ уй бундай фавқулодда ваколатларнинг мавжудлигини таъкидлаб, вазиятни миллий хавфсизлик масаласи сифатида баҳоламоқда.