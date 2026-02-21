https://sputniknews.uz/20260221/oliy-toifali-oqituvchilarga-uy-joy-boshlangich-tolovining-bir-qismi-tolab-beriladi-55859960.html
Олий тоифали ўқитувчиларга уй-жой бошланғич тўловининг бир қисми тўлаб берилади
Олий тоифали ўқитувчиларга уй-жой бошланғич тўловининг бир қисми тўлаб берилади
Sputnik Ўзбекистон
Қарорнинг ижроси учун Давлат бюджетидан ҳар йили 200 млрд сўм маблағ ажратилади. 21.02.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-02-21T14:31+0500
2026-02-21T14:31+0500
2026-02-21T14:31+0500
ўқитувчилар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/02/52411867_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_51db2df32a3fbf3be7259996c6e9c3f5.jpg
ТОШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Олий тоифали ўқитувчиларга уй-жой сотиб олишда субсидия ажратиш тартиби тасдиқланди. Бу ҳақида Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 19 февралда имзоланган 69-сонли қарорида айтиб ўтилган. Ушбу субсидияни олиш учун Ягона интерактив давлат хизматлари портали (ЯИДХП) орқали ариза топшириш керак. Аризалар "subsidiya.idm.uz" портали орқали инсон омилисиз кўриб чиқилади. Ушбу Қарорнинг ижроси учун Давлат бюджетидан ҳар йили 200 млрд сўм маблағ ажратилади. Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги икки ҳафта ичида юқорида қайд этилган мезонларга тўғри келадиган олий тоифали ўқитувчилар маълумотлар базасини шакллантиради ва тегишли вазирлик ва платформаларга йўналтиради.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/02/52411867_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_20720a5ee8187a2b3c43789c2291b837.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўқитувчилар
Олий тоифали ўқитувчиларга уй-жой бошланғич тўловининг бир қисми тўлаб берилади
Қарорнинг ижроси учун Давлат бюджетидан ҳар йили 200 млрд сўм маблағ ажратилади.
ТОШКЕНТ, 21 фев — Sputnik.
Олий тоифали ўқитувчиларга уй-жой сотиб олишда субсидия ажратиш тартиби тасдиқланди. Бу ҳақида Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 19 февралда имзоланган 69-сонли қарорида айтиб ўтилган.
"15 йил иш стажи ва олий малака тоифасига (бош ўқитувчи лавозимига) эга бўлган педагогларга ипотека кредити бўйича бошланғич тўловнинг 25 фоизи қоплаб берилади", - дейилади Қарор матнида.
Ушбу субсидияни олиш учун Ягона интерактив давлат хизматлари портали (ЯИДХП) орқали ариза топшириш керак. Аризалар "subsidiya.idm.uz" портали орқали инсон омилисиз кўриб чиқилади.
Ушбу Қарорнинг ижроси учун Давлат бюджетидан ҳар йили 200 млрд сўм маблағ ажратилади.
Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги икки ҳафта ичида юқорида қайд этилган мезонларга тўғри келадиган олий тоифали ўқитувчилар маълумотлар базасини шакллантиради ва тегишли вазирлик ва платформаларга йўналтиради.