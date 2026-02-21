Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260221/oliy-toifali-oqituvchilarga-uy-joy-boshlangich-tolovining-bir-qismi-tolab-beriladi-55859960.html
Олий тоифали ўқитувчиларга уй-жой бошланғич тўловининг бир қисми тўлаб берилади
Олий тоифали ўқитувчиларга уй-жой бошланғич тўловининг бир қисми тўлаб берилади
Sputnik Ўзбекистон
Қарорнинг ижроси учун Давлат бюджетидан ҳар йили 200 млрд сўм маблағ ажратилади. 21.02.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-02-21T14:31+0500
2026-02-21T14:31+0500
ўқитувчилар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/02/52411867_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_51db2df32a3fbf3be7259996c6e9c3f5.jpg
ТОШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Олий тоифали ўқитувчиларга уй-жой сотиб олишда субсидия ажратиш тартиби тасдиқланди. Бу ҳақида Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 19 февралда имзоланган 69-сонли қарорида айтиб ўтилган. Ушбу субсидияни олиш учун Ягона интерактив давлат хизматлари портали (ЯИДХП) орқали ариза топшириш керак. Аризалар "subsidiya.idm.uz" портали орқали инсон омилисиз кўриб чиқилади. Ушбу Қарорнинг ижроси учун Давлат бюджетидан ҳар йили 200 млрд сўм маблағ ажратилади. Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги икки ҳафта ичида юқорида қайд этилган мезонларга тўғри келадиган олий тоифали ўқитувчилар маълумотлар базасини шакллантиради ва тегишли вазирлик ва платформаларга йўналтиради.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/02/52411867_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_20720a5ee8187a2b3c43789c2291b837.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўқитувчилар
ўқитувчилар

Олий тоифали ўқитувчиларга уй-жой бошланғич тўловининг бир қисми тўлаб берилади

14:31 21.02.2026
© Getty Images / Witthaya PrasongsinИпотечные субсидии
Ипотечные субсидии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.02.2026
© Getty Images / Witthaya Prasongsin
Oбуна бўлиш
Қарорнинг ижроси учун Давлат бюджетидан ҳар йили 200 млрд сўм маблағ ажратилади.
ТОШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Олий тоифали ўқитувчиларга уй-жой сотиб олишда субсидия ажратиш тартиби тасдиқланди. Бу ҳақида Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 19 февралда имзоланган 69-сонли қарорида айтиб ўтилган.
"15 йил иш стажи ва олий малака тоифасига (бош ўқитувчи лавозимига) эга бўлган педагогларга ипотека кредити бўйича бошланғич тўловнинг 25 фоизи қоплаб берилади", - дейилади Қарор матнида.
Ушбу субсидияни олиш учун Ягона интерактив давлат хизматлари портали (ЯИДХП) орқали ариза топшириш керак. Аризалар "subsidiya.idm.uz" портали орқали инсон омилисиз кўриб чиқилади.

Ушбу Қарорнинг ижроси учун Давлат бюджетидан ҳар йили 200 млрд сўм маблағ ажратилади.
Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги икки ҳафта ичида юқорида қайд этилган мезонларга тўғри келадиган олий тоифали ўқитувчилар маълумотлар базасини шакллантиради ва тегишли вазирлик ва платформаларга йўналтиради.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0