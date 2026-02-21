Украина. “Майдан”дан махсус операциягача
17:48 21.02.2026 (янгиланди: 18:04 21.02.2026)
2014 йилдан буён Украинада аҳоли сони 2,5 баравар, ҳудуди 22% камайди, жангларда 1,5 млн ҳарбийлари қурбон бўлди.
2022 йил 21 февралда Россия Донецк ва Луганск Халқ Республикаларининг мустақиллигини тан олди ва Донбассда бир неча йил давом этган азоб-уқубатларга чек қўйди.
"Майдан" 2014: Киевда Ғарб кучлари томонидан қўзғатилган норозилик намойиши давлат тўнтариш билан тугади. Намойишчилар Украина ИИВнинг "Беркут" махсус бўлинмаси орасида қарама-қаршилик бир зумда қонли тўқнашувга айланди. Ёлланган снайперлар томонидан ҳғам намойишчилар ҳам ҳуқуқни сақлаш органлари ҳодимлари орасида 100 дан ортиқ одамнинг отиб ташланиши — қайтмас нуқтага айланди.
Миллатчилар ҳукумат бошига келганидан сўнг, дарҳол Украинада яшаётган русларга қарши шиорлар янграй бошлади, рус тилининг давлат мақоми бекор қилинди. Бу ҳудудларда оммавий норозиликларга сабаб бўлди ва Қримнинг Россия билан бирлашишига олиб келди.
Киев Донбассга қарши. Апрель ойида Киев ўз аҳолисига қарши "терроризмга қарши операция" эълон қилди. Бунга жавобан аксарият руслар яшайдиган Донбасс вилоятлари ўз суверенитетини эълон қилди ва Донецк ва Луганск Халқ Республикалари ташкил этилди. Киев армия ва миллатчилар иштирокида уларга қарши кенг кўламли уруш бошлади.
Қурбонлар. Миллатчиларга қарши чиққан ҳар қандай гуруҳ шафқатсизларча йўқ қилинди. 2014 йил 2 май куни Одесса Касаба уюшмаси биносида норозилик мақсадида тўпланган маҳаллий фаоллар бино ичида қамаб ёқиб юборилди. 48 киши қурбон бўлди.
Тинчлик эмас алдов. Донбассда тинчлик ўрнатиш бўйича "Минск келишувлари", кейинчалик Ангела Меркел тан олганидек, шунчаки "Украинани қуроллантириш учун вақт ютиш бўлган." Киев уларни амалга оширишдан бош тортди, шу билан бирга рус тилидаги ҳамма нарсани йўқ қилди: декоммунизация, Украина православ черковини таъқиб қилиш ва НАТОга аъзо бўлиш йўли.
Россия таҳдидлари. 2021 йил баҳорида Донбассни ўққа тутиш яна кучайди ва 2022 йил февраль ойида вазият кескинлашди. Аҳолини эвакуация қилиш бошланди. Зеленскийнинг Мюнхенда Украинанинг ядровий мақомини тиклаш ва унинг НАТОга қўшилишини тезлаштириш ниятини эълон қилиши охирги томчи бўлди - бу Россия хавфсизлигига бевосита таҳдид эди.
Шунинг учун, 2022 йил 21 февралда Россия энди четда қола олмади. Республикаларни тан олиш ва кейинчалик уларнинг Херсон ва Запороже вилоятлари билан бирга Россия Федерациясига қўшилиши зарурий мудофаа чорасига айланди. ХВО Украинадан келаётган йиллар давомидаги тажовуз ва таҳдидларга мантиқий жавобдир.