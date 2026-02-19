https://sputniknews.uz/20260219/uzbekistan-sayyohlar-borgan-davlat-55823735.html
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп борган топ-5 давлат
2026 йил январ ойида 589 мингдан ортиқ ўзбекистонлик туристик мақсадларда чет элга сафар қилди. Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 6,9 фоизга ошган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь ойида 589 647 нафар Ўзбекистон фуқароси туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 38,2 минг нафарга ёки 6,9 фоизга ошган.2026 йилнинг илк ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп Қирғизистон, Тожикистон, Қозоғистон, Саудия Арабистони ва Россияга сафар қилган.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
Хорижга сафар қилаётган ўзбекистонликлар сони йилдан йилга ошиб бормоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь ойида 589 647 нафар Ўзбекистон фуқароси туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 38,2 минг нафарга ёки 6,9 фоизга ошган.
2026 йилнинг илк ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп Қирғизистон, Тожикистон, Қозоғистон, Саудия Арабистони ва Россияга сафар қилган.
Батафсил - Sputnik
инфографикасида.