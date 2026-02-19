Ўзбекистон
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп борган топ-5 давлат
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп борган топ-5 давлат
2026 йил январ ойида 589 мингдан ортиқ ўзбекистонлик туристик мақсадларда чет элга сафар қилди. Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 6,9 фоизга ошган.
2026-02-19T19:23+0500
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь ойида 589 647 нафар Ўзбекистон фуқароси туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 38,2 минг нафарга ёки 6,9 фоизга ошган.2026 йилнинг илк ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп Қирғизистон, Тожикистон, Қозоғистон, Саудия Арабистони ва Россияга сафар қилган.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон, туристлар, чет элга сафар, миллий статистика қўмитаси, туризм, қирғизистон, қозоғистон, россия, саудия арабистони
Хорижга сафар қилаётган ўзбекистонликлар сони йилдан йилга ошиб бормоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь ойида 589 647 нафар Ўзбекистон фуқароси туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 38,2 минг нафарга ёки 6,9 фоизга ошган.
2026 йилнинг илк ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп Қирғизистон, Тожикистон, Қозоғистон, Саудия Арабистони ва Россияга сафар қилган.
Батафсил - Sputnik инфографикасида.
