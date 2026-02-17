https://sputniknews.uz/20260217/uzbekistan-strategiya-nazorat-raqamlashtirilish-55753471.html
Ҳисобот шаффофлиги: “Ўзбекистон-2030” стратегияси назорати рақамлаштирилади
Янги рақамли платформа орқали стратегия мақсадларига эришилиш даражаси баҳоланади. “Яшил” кўрсаткичлар рағбатлантирилади, “сариқ” ҳолатлар таҳлил қилинади, “қизил” натижалар эса танқидий кўриб чиқилади.
2026-02-17T10:22+0500
жамият
янги қонун
рақамли технологиялар
ислоҳотлар
ўзбекистон – 2030 стратегияси
ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Ўзбекистон тараққиётининг 2030 йилгача мўлжалланган устувор йўналишлари доирасида ислоҳотларни янги босқичга олиб чиқишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар белгиланди. Бу ҳақда президент фармони қабул қилинди.Ҳужжатга кўра, “Ўзбекистон – 2030” стратегияси доирасида эришилган натижалар ва мавжуд муаммолар таҳлил қилиниб, аниқ самарадорлик кўрсаткичлари белгилаб берилади.Янги рақамли платформада натижалар уч тоифага ажратилади:“Яшил” тоифадаги натижалар учун масъул идоралар рағбатлантирилади.“Сариқ” ҳолатларда кечикиш сабаблари таҳлил қилиниб, Вазирлар Маҳкамаси томонидан тегишли чоралар белгиланади.“Қизил” тоифадаги кўрсаткичлар бўйича масъул идоралар фаолияти танқидий кўриб чиқилади.
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
ўзбекистон – 2030, президент фармони, стратегия, самарадорлик кўрсаткичлари, рақамлаштириш, мониторинг, вазирлар маҳкамаси, давлат бошқаруви, ислоҳотлар, рақамли платформа
Ҳисобот шаффофлиги: “Ўзбекистон-2030” стратегияси назорати рақамлаштирилади
ТОШКЕНТ, 17 фев — Sputnik.
Ўзбекистон тараққиётининг 2030 йилгача мўлжалланган устувор йўналишлари доирасида ислоҳотларни янги босқичга олиб чиқишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар белгиланди. Бу ҳақда президент фармони қабул қилинди
Ҳужжатга кўра, “Ўзбекистон – 2030” стратегияси доирасида эришилган натижалар ва мавжуд муаммолар таҳлил қилиниб, аниқ самарадорлик кўрсаткичлари белгилаб берилади.
Шунингдек, стратегия мақсадларига эришилиш жараёни тўлиқ рақамли форматда мониторинг қилинади.
Янги рақамли платформада натижалар уч тоифага ажратилади:
“Яшил”
— кўрсаткичлар ўз вақтида ва тўлиқ бажарилган;
“Сариқ”
— кечикиш бор, аммо муаммони бартараф этиш имкони мавжуд;
“Қизил”
— жиддий кечикиш ёки вазифа бажарилмаган.
“Яшил” тоифадаги натижалар учун масъул идоралар рағбатлантирилади.
“Сариқ” ҳолатларда кечикиш сабаблари таҳлил қилиниб, Вазирлар Маҳкамаси томонидан тегишли чоралар белгиланади.
“Қизил” тоифадаги кўрсаткичлар бўйича масъул идоралар фаолияти танқидий кўриб чиқилади.