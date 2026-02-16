https://sputniknews.uz/20260216/xorijliklar-uzbekistan-iqtisodiyot-sohalar-qiziqish-55742344.html
Хорижликлар Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси соҳаларига кўпроқ қизиқиш билдирмоқда
2026 йил 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги 18 513 та корхона фаолият юритмоқда. Энг катта улуш савдо соҳасига тўғри келади, саноат иккинчи ўринда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарнинг асосий қисми савдо соҳасига тўғри келади. Иккинчи ўринни саноат эгаллаган.Йил бошида республикада бундай корхоналар сони 18 513 тага етган. Бу ўтган ойга нисбатан 349 тага, яъни қарийб 2 фоизга кўп.Соҳалар кесимида бир ой ичида энг катта ўсиш савдода кузатилди — корхоналар сони 124 тага ошди. Қурилиш соҳасида 32 та, қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида 17 та, ахборот технологиялари ва алоқа соҳасида эса 16 та янги корхона қайд этилди.Батафсил маълумот Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси, хорижий инвестициялар, хорижий корхоналар, 18 513 та корхона, савдо соҳаси, саноат, қурилиш, it ва алоқа, қишлоқ хўжалиги, 2026 йил статистикаси, иқтисодий ўсиш
