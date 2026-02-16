Аравадан “Волга”гача: Политехника музейи сара суратларда
18:36 16.02.2026 (янгиланди: 18:57 16.02.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовFord V8 Super Deluxe (1946 й.): Ўзбекистондаги энг ноёб ва идеал ҳолатдаги экспонатлардан бири. ЗиМ (ГАЗ-12): 1950-йиллардаги СССР люкс автомобили, йирик хромланган панжараси билан машҳур. ГАЗ-М20 "Победа": Урушдан кейинги совет даври рамзи ҳисобланган машҳур автомобиль.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эксклюзив
Ўзбекистонда, жумладан, пойтахтда музейлар кўп. Аммо технология ихлосмандлари учун Политехника музейи фан ва муҳандислик оламини бирлаштирган энг ўзига хос маскан ҳисобланади.
Музей 2015 йилда “Ўзавтосаноат” ташаббуси билан ташкил этилган бўлиб, мамлакатдаги ягона политехник йўналишдаги музей ҳисобланади. Икки қаватли кенг ва ёруғ бинода техника тараққиёти тарихи ҳамда замонавий автомобилсозлик ютуқлари намойиш этилади.
Экспозициялар икки асосий бўлимдан иборат.
© Sputnik / Бахром ХатамовПолитехнический музей в Ташкенте
Политехнический музей в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов
“Автомобилсозлик” зали
Бу бўлим транспорт воситалари ривожини — ғилдирак ихтиросидан тортиб замонавий автомобилларгача бўлган босқичларни қамраб олади.
XIX–XX асрларга оид транспорт воситалари тарихи, деҳқон араваси макетлари, от-уловли кареталар, қишлоқ хўжалиги анжомлари ва турли мамлакатлардан тўпланган ноёб автомобиллар намойиш этилади.
© Sputnik / Бахром ХатамовҒилдирак ҳақли равишда инсониятнинг энг буюк ихтироси деб ҳисобланади – бу қурилма ғоясига кўра даҳоёна ва тузилишига кўра ноёбдир.
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовХоразм араваси. XIX век
Хоразм араваси. XIX век
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовДунёдаги биринчи автомобиль немис ихтирочиси Карл Бенц томонидан яратилган. "Motorwagen" деб номланган ушбу улов тўрт тактли бензинли двигатель билан жиҳозланган бўлиб, 1885 йилда қуриб битказилган.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ретро
© Sputnik / Бахром Хатамов"Ford Model T" — дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилган автомобиль. У 1908 йил 27 сентябрда Детройтдаги "Пикетт" заводида яратилган.
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовФольксваген "Жук" (Volkswagen Käfer) ва "Москвич-400".
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовНавои кўчаси, 1957 йил.
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовСовет автосаноати афсоналари зали
© Sputnik / Бахром Хатамов
Экспонатлар орасида:
"Ford Model T" — оммавий ишлаб чиқаришни бошлаган машҳур автомобиль
"Volkswagen Käfer" — дизайн жиҳатидан дунёга машҳур “Қўнғиз”
"Москвич-400" — урушдан кейин ишлаб чиқарилган илк совет автомобилларидан бири
© Sputnik / Бахром ХатамовГАЗ-69 ва ГАЗ-67
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовСовет автосаноати афсоналари зали
© Sputnik / Бахром Хатамов
Музей экспозициясидаги автомобиллар (чапдан ўнгга):
"Москвич-407": Оч ҳаво рангли седан (1958–1963 йиллар). Собиқ Иттифоқда оммабоп бўлган ва хорижга экспорт қилинган.
ГАЗ-М20 "Победа": Ёрқин кўк фастбэк, урушдан кейинги тикланиш рамзи. "Тельняшка" деб номланувчи панжарали 1955 йилдан кейинги модель.
ГАЗ-21 "Волга" (кумуш ранг): Иккинчи сериядаги (1958–1962 йиллар) афсонавий седан. Ишончли ва қулайлиги билан машҳур.
ГАЗ-21 "Волга" (олча ранг): Ўша давр завод ранглари хилма-хиллигини кўрсатувчи яна бир "Волга" намунаси.
© Sputnik / Бахром ХатамовChevrolet Bel Air — General Motors компаниясининг афсонавий модели бўлиб, АҚШда 1953–1975 йилларда ишлаб чиқарилган.
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Chevrolet Bel Air" — General Motors компаниясининг афсонавий модели бўлиб, АҚШда 1953–1975 йилларда ишлаб чиқарилган. Лос-Анжелеснинг нуфузли тумани номига қўйилган ушбу автомобиль кучли V8 двигателлари ва юқори сотув кўрсаткичлари билан машҳур бўлган: бир йилнинг ўзида 500 мингтадан ортиқ нусха сотилган.
© Sputnik / Бахром ХатамовЧайка ГАЗ-14.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Модерн
Замонавий бўлим Марказий Осиёдаги йирик автомобил ишлаб чиқарувчи — "UzAuto Motors" фаолиятига бағишланган (2019 йилгача — General Motors Uzbekistan).
Ўзбекистонда автомобилсозлик 1993 йилда жанубий кореялик "Daewoo" билан ҳамкорликда бошланган. 2008 йилдан автомобиллар "Chevrolet" бренди остида ишлаб чиқарилмоқда.
© Sputnik / Бахром ХатамовChevrolet Damas 2 (чапда) — етти ўриндиқли машҳур микровэн. Аввал Daewoo номи остида чиқарилган, 2011 йилдан бери Chevrolet брендида ишлаб чиқарилмоқда. Daewoo Tico (ўнгда) — 1991–2001 йилларда ишлаб чиқарилган ихчам шаҳар хэтчбеки. Бу модель Suzuki Alto'нинг корейс аналоги ҳисобланади.
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовСамарқанд автомобиль заводи стенди.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Музейда "Chevrolet Spark" тўлиқ қисмларга ажратилган ҳолда намойиш этилиб, унинг ички тузилишини ўрганиш мумкин. Шунингдек, CLAAS тракторлари, завод макетлари ва техник инсталляциялар жойлашган.Музей экспозицияси замонавий технологиялар билан бойитилган. “Инновация — бу келажакка йўл очувчи куч, техника эса тараққиётнинг асосий ҳаракатлантирувчиси”, деган ғоя музей концепциясининг марказида туради.
Бу ерда талабалар томонидан яратилган кинетик инсталляциялар ва 3D mapping-шоулар ҳам намойиш этилади.
© Sputnik / Бахром ХатамовСпарк кесимда.
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Инновация — бу келажакка йўл очувчи кучдир, техника эса тараққиётнинг асосий ҳаракатлантирувчиси".
Музейда талабалар томонидан яратилган кинетик инсталляциялар ва 3D mapping-шоу ҳам намойиш этилади.
Айниқса, ҳажмий оптик иллюзия яратувчи махсус хона катта қизиқиш уйғотади — у ерда катта кичикдек, кичик эса каттадек кўринади.
Бу интерактив майдонда меҳмонлар физика қонунларини амалда синаб кўришлари мумкин. Турли тажрибалар ва оптик иллюзиялар болалар ҳамда катталар учун бирдек қизиқарли.
© Sputnik / Бахром ХатамовТошкентдаги Политехника музейидаги велогенератор.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Айниқса, ҳажмий оптик иллюзия яратувчи махсус хона катта қизиқиш уйғотади — у ерда катта кичикдек, кичик эса каттадек кўринади.