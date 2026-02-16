https://sputniknews.uz/20260216/pilates-fitnes-uzbekistan-murabbiy-maosh-55729243.html
Пилатес модаси, фитнес саноати ва Ўзбекистондаги мураббийларнинг маошлари ҳақида
Пилатес модаси, фитнес саноати ва Ўзбекистондаги мураббийларнинг маошлари ҳақида
Профессионал велоспортчи Екатерина Кнебелева пилатеснинг оммалашиш сабаблари, “фойдали” ва “зарарли” овқат тушунчаси ҳамда Ўзбекистонда фитнес мураббийлари даромади ҳақида сўзлаб берди.
Пилатес нима сабабдан сўнгги йилларда энг машҳур фитнес йўналишларидан бирига айланди ва бу соҳада мураббийлар қанча ишлаб топмоқда?Бу ҳақда профессионал велоспортчи, спорт устаси Екатерина Кнебелева сўзлаб берди. Бугунги кунда у пилатес, сайкл ва арт-гравити каби энг талаб юқори бўлган йўналишларда мураббий сифатида фаолият юритмоқда.Sputnik Ўзбекистон Екатерина билан суҳбатлашиб, пилатеснинг шиддат билан оммалашиши сабаблари, овқатни “фойдали” ва “зарарли”га ажратиш ҳақиқатан ҳам мавжудми ёки йўқлиги, шунингдек, бугунги кунда Ўзбекистонда фитнес мураббийлари қанча даромад олаётгани ҳақида сўради.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон видеосида
пилатес, ўзбекистон, фитнес, фитнес мураббийлари, даромад, маош, екатерина кнебелева, сайкл, арт-гравити, соғлом турмуш тарзи
Ўзбекистонда пилатесга қизиқиш кескин ошди. Йўналишнинг машҳурлик сабаблари ва фитнес мураббийлари даромадини соҳа вакили очиқлади.
Пилатес нима сабабдан сўнгги йилларда энг машҳур фитнес йўналишларидан бирига айланди ва бу соҳада мураббийлар қанча ишлаб топмоқда?
Бу ҳақда профессионал велоспортчи, спорт устаси Екатерина Кнебелева сўзлаб берди. Бугунги кунда у пилатес, сайкл ва арт-гравити каби энг талаб юқори бўлган йўналишларда мураббий сифатида фаолият юритмоқда.
Екатерина билан суҳбатлашиб, пилатеснинг шиддат билан оммалашиши сабаблари, овқатни “фойдали” ва “зарарли”га ажратиш ҳақиқатан ҳам мавжудми ёки йўқлиги, шунингдек, бугунги кунда Ўзбекистонда фитнес мураббийлари қанча даромад олаётгани ҳақида сўради.
