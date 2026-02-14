https://sputniknews.uz/20260214/nato-davlatlari-rossiyani-dengizda--blokada-qilishni-rejalashtirmoqda-55708146.html
НАТО Россияни денгизда блокада қилмоқчи — элчи
НАТО Россияни денгизда блокада қилмоқчи — элчи
14.02.2026
ТОШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. НАТО давлатлари Россияни қисман ёки тўлиқ денгизда блокада қилишни режалаштирмоқда, деди Россиянинг Ослодаги элчиси Николай Корчунов РИА Новостига.
"Норвегия каби НАТО давлатлари Болтиқбўйи-Арктика минтақасини том маънода "казарма"га айлантирмоқда, улар ҳамма жойга ўз "қўриқчилари"ни (НАТОнинг "Балтика қўриқчиси", "Шарқий қўриқчи", "Арктика қўриқчиси" каби ҳарбий ўқув-машқлари - таҳр.) жойлаштириб халқаро ҳуқуқни бузган ҳолда навигация эркинлигини чекламоқда", - деди у.
Элчи айтишига кўра, Шимолий блок мамлакатлари Россияни денгизда қисман ёки тўлиқ блокада қилиш режаларини тузмоқда.
Ўтган йилнинг август ойида президент ёрдамчиси ва Денгиз ҳайъати раиси Николай Патрушев Ғарб Россияни жанг майдонида мағлуб эта олмаган ҳолда, ўз саъй-ҳаракатларини иқтисодий урушга, биринчи навбатда денгиз кемаларини блокада қилишга қаратаётганини айтган эди.
Июль ойи охирида Президент ёрдамчиси ва Денгиз ҳайъати раиси Николай Патрушев Европа Иттифоқи Болтиқ денгизида Россия савдо кемаларини блокировка қилиш учун "Болтиқбўйи қўриқчиси" миссиясини бошлаганини маълум қилди. У уни исталган вақтда блокировка миссияси сифатида жойлаштириш мумкинлигини таъкидлади.
Патрушев Россия флоти тўсқинлик қилаётган ҳарбий провокациялар тайёрланаётгани ва аллақачон бошланганидан огоҳлантирди. Унинг сўзларига кўра, Европа Иттифоқи Россиянинг ташқи савдо денгиз юкларининг асосий қисми шимоли-ғарбий Россия орқали ўтишини тушунади ва шунинг учун унинг байроғини кўтариб юрадиган кемаларга, шунингдек, Россия юкларини ташийдиган хорижий кемаларга қарши ҳақиқий ов бошланмоқда.
Болтиқбўйи флоти Россиянинг иқтисодий зонасини ҳимоя қилиш учун жойлаштирилган. У ноқонуний саноат фаолиятининг олдини олади ва навигация хавфсизлигини таъминлайди. Унинг вазифаларига шунингдек, Жаҳон океанининг иқтисодий жиҳатдан муҳим ҳудудларида ҳукуматнинг ташқи сиёсий ҳаракатларини (ташрифлар, ишбилармонлик қўнғироқлари, қўшма машқлар, тинчликпарвар кучлар таркибидаги ҳаракатлар ва бошқалар) амалга ошириш киради.