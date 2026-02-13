https://sputniknews.uz/20260213/yosh-tadbirkorlar-chempionati-55674057.html
Энг яхши лойиҳаларга 1 млрд сўмгача маблағ: Ёш тадбиркорлар чемпионати ўтказилади
Ўзбекистонда 2026 йилдан ҳар йили ёшларнинг энг яхши бизнес ва стартап лойиҳаларини аниқлаш ва рағбатлантириш бўйича “Ёш тадбиркорлар” чемпионати ўтказилади. Ғолибларга маркетинг ва брендлаш харажатлари учун 41,2 млн сўмгача маблағ ҳам қоплаб берилади.
ТОШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Ўзбекистонда 2026 йилдан ҳар йили ёшларнинг энг яхши бизнес ва стартап лойиҳаларини аниқлаш ва рағбатлантириш бўйича “Ёш тадбиркорлар” чемпионати ўтказилади. Президент тегишли қарорни имзолади.Унинг натижалари бўйича қуйидагилар белгиланади:Шунингдек, ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш давлат мақсадли жамғармаси кенгаши чемпионат ғолибларини давлат мукофотлари, “Фаол тадбиркор” ва “Ўзбекистон белгиси” кўкрак нишонларига тавсия этиш учун ваколатли органларга таклифлар киритади.
