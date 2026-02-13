Песков Украина бўйича музокараларнинг навбатдаги раунди қачон бўлишини маълум қилди

https://sputniknews.uz/20260213/peskov-ukraina-muzokaralar-55689081.html
Январь охири ва февраль бошида Бирлашган Араб Амирликларида Москва, Киев ва Вашингтон вакиллари иштирокида хавфсизлик бўйича ишчи гуруҳнинг ёпиқ музокаралари бўлиб ўтди. Улар Қўшма Штатлар томонидан таклиф қилинган тинчлик режасининг ҳал қилинмаган масалаларини муҳокама қилишди.
ТОШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Россия, АҚШ ва Украина музокараларининг янги раунди Женевада (Швейцария) бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Песковнинг аниқлик киритишича, бу сафар Россия делегациясига мамлакат президенти ёрдамчиси Владимир Мединский бошчилик қилади.Украина бўйича тинчлик жараёниЯнварь охири ва февраль бошида Бирлашган Араб Амирликларида Москва, Киев ва Вашингтон вакиллари иштирокида хавфсизлик бўйича ишчи гуруҳнинг ёпиқ музокаралари бўлиб ўтди. Улар Қўшма Штатлар томонидан таклиф қилинган тинчлик режасининг ҳал қилинмаган масалаларини муҳокама қилишди.
ТОШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Россия, АҚШ ва Украина музокараларининг янги раунди Женевада (Швейцария) бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Украина можаросини тартибга солишга оид музокараларнинг навбатдаги раунди 17-18 февраль кунлари Женевада уч томонлама Россия-Америка-Украина форматида бўлиб ўтади”, - деди Кремль вакили.
Песковнинг аниқлик киритишича, бу сафар Россия делегациясига мамлакат президенти ёрдамчиси Владимир Мединский бошчилик қилади.
Украина бўйича тинчлик жараёни
