Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260213/peskov-ukraina-muzokaralar-55689081.html
Песков Украина бўйича музокараларнинг навбатдаги раунди қачон бўлишини маълум қилди
Песков Украина бўйича музокараларнинг навбатдаги раунди қачон бўлишини маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
Январь охири ва февраль бошида Бирлашган Араб Амирликларида Москва, Киев ва Вашингтон вакиллари иштирокида хавфсизлик бўйича ишчи гуруҳнинг ёпиқ музокаралари бўлиб ўтди. Улар Қўшма Штатлар томонидан таклиф қилинган тинчлик режасининг ҳал қилинмаган масалаларини муҳокама қилишди.
2026-02-13T17:01+0500
2026-02-13T17:01+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
россия
дмитрий песков
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/07/51795331_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_6538924dfd55cafb5b8cf7dafafec1f2.jpg
ТОШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Россия, АҚШ ва Украина музокараларининг янги раунди Женевада (Швейцария) бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Песковнинг аниқлик киритишича, бу сафар Россия делегациясига мамлакат президенти ёрдамчиси Владимир Мединский бошчилик қилади.Украина бўйича тинчлик жараёниЯнварь охири ва февраль бошида Бирлашган Араб Амирликларида Москва, Киев ва Вашингтон вакиллари иштирокида хавфсизлик бўйича ишчи гуруҳнинг ёпиқ музокаралари бўлиб ўтди. Улар Қўшма Штатлар томонидан таклиф қилинган тинчлик режасининг ҳал қилинмаган масалаларини муҳокама қилишди.
https://sputniknews.uz/20260205/russia-ukraine-usa-muzokaralar-natija-55499868.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/07/51795331_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3743b15c10f7843a387fef787f72006a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
украина можаро музокаралар россия украина ақш
украина можаро музокаралар россия украина ақш

Песков Украина бўйича музокараларнинг навбатдаги раунди қачон бўлишини маълум қилди

17:01 13.02.2026
© Sputnik / POOL / Медиабанкка ўтишДмитрий Песков
Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.02.2026
© Sputnik / POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Бу сафар Россия делегациясига мамлакат президенти ёрдамчиси Владимир Мединский бошчилик қилади.
ТОШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Россия, АҚШ ва Украина музокараларининг янги раунди Женевада (Швейцария) бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Украина можаросини тартибга солишга оид музокараларнинг навбатдаги раунди 17-18 февраль кунлари Женевада уч томонлама Россия-Америка-Украина форматида бўлиб ўтади”, - деди Кремль вакили.
Песковнинг аниқлик киритишича, бу сафар Россия делегациясига мамлакат президенти ёрдамчиси Владимир Мединский бошчилик қилади.
Украина бўйича тинчлик жараёни
Январь охири ва февраль бошида Бирлашган Араб Амирликларида Москва, Киев ва Вашингтон вакиллари иштирокида хавфсизлик бўйича ишчи гуруҳнинг ёпиқ музокаралари бўлиб ўтди. Улар Қўшма Штатлар томонидан таклиф қилинган тинчлик режасининг ҳал қилинмаган масалаларини муҳокама қилишди.
Переговоры представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.02.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Трамп вакили: Россия – Украина – АҚШ музокаралари натижа бера бошлади
5 Феврал, 19:03
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0