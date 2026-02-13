Ўзбекистон
Топ-5: ўзбекистонликлар таълим олиш учун қаерга кўпроқ бормоқда
Топ-5: ўзбекистонликлар таълим олиш учун қаерга кўпроқ бормоқда

15:29 13.02.2026
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда жами 28 954 нафар Ўзбекистон фуқароси ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган. Бу кўрсаткич 2024 йил билан солиштирилганда қарийб 6,9 минг нафарга ёки 19,3 % га камайган. Ўзбекистонликлар таълим олиш учун энг кўп танлаётган давлатлар рейтингида Россия етакчи бўлди – 6 498 киши.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда жами 28 954 нафар Ўзбекистон фуқароси ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.Бу кўрсаткич 2024 йил билан солиштирилганда қарийб 6,9 минг нафарга ёки 19,3 % га камайган.Ўзбекистонликлар таълим олиш учун энг кўп танлаётган давлатлар рейтингида Россия етакчи бўлди – 6 498 киши.
15:29 13.02.2026
Ўзбекистонликлар ўқиш учун асосан Россия ва қўшни давлатларни танлашмоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда жами 28 954 нафар Ўзбекистон фуқароси ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич 2024 йил билан солиштирилганда қарийб 6,9 минг нафарга ёки 19,3 % га камайган.
Ўзбекистонликлар таълим олиш учун энг кўп танлаётган давлатлар рейтингида Россия етакчи бўлди – 6 498 киши.
Батафсил – Sputnik инфографикасида.
