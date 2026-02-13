https://sputniknews.uz/20260213/ozbekiston-talim-55674603.html
Топ-5: ўзбекистонликлар таълим олиш учун қаерга кўпроқ бормоқда
Топ-5: ўзбекистонликлар таълим олиш учун қаерга кўпроқ бормоқда
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда жами 28 954 нафар Ўзбекистон фуқароси ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган. Бу кўрсаткич 2024 йил билан солиштирилганда қарийб 6,9 минг нафарга ёки 19,3 % га камайган. Ўзбекистонликлар таълим олиш учун энг кўп танлаётган давлатлар рейтингида Россия етакчи бўлди – 6 498 киши.
2026-02-13T15:29+0500
2026-02-13T15:29+0500
2026-02-13T15:29+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
талабалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/09/54712524_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e609b25853daa649e6cc20b061375c3e.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда жами 28 954 нафар Ўзбекистон фуқароси ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.Бу кўрсаткич 2024 йил билан солиштирилганда қарийб 6,9 минг нафарга ёки 19,3 % га камайган.Ўзбекистонликлар таълим олиш учун энг кўп танлаётган давлатлар рейтингида Россия етакчи бўлди – 6 498 киши.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/09/54712524_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_04c6976242da9f6763a508f9e748216b.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистонликлар таълим сафар маълумот талабалар
ўзбекистонликлар таълим сафар маълумот талабалар
Топ-5: ўзбекистонликлар таълим олиш учун қаерга кўпроқ бормоқда
Ўзбекистонликлар ўқиш учун асосан Россия ва қўшни давлатларни танлашмоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда жами 28 954 нафар Ўзбекистон фуқароси ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич 2024 йил билан солиштирилганда қарийб 6,9 минг нафарга ёки 19,3 % га камайган.
Ўзбекистонликлар таълим олиш учун энг кўп танлаётган давлатлар рейтингида Россия етакчи бўлди – 6 498 киши.
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.