Ўзбекистонда болалар онкологиясини даволаш қандай ривожланмоқда - видео

Sputnik Ўзбекистон мултимедиа матбуот марказида Халқаро болалар саратони кунига бағишланган Москва-Тошкент видеокўприги бўлиб ўтди. Болалар онкологияси, гематологияси ва иммунологияси илмий-амалий тиббиёт марказининг тиббий ишлар бўйича директор ўринбосари ва бош шифокори Дилноза Агзамходжаева болалар саратонининг энг кенг тарқалган шакллари ва сўнгги йилларда касаллик тузилиши қандай ўзгаргани ҳақида гапирди.
Sputnik Ўзбекистон мултимедиа матбуот марказида Халқаро болалар саратони кунига бағишланган Москва-Тошкент видеокўприги бўлиб ўтди. Болалар онкологияси, гематологияси ва иммунологияси илмий-амалий тиббиёт марказининг (ИАТМ) тиббий ишлар бўйича директор ўринбосари, бош шифокори Дилноза Агзамходжаева болалар саратонининг энг кенг тарқалган шакллари ва сўнгги йилларда касаллик тузилиши қандай ўзгаргани ҳақида гапирди. У болалар саратонини аниқлашнинг кўпайиши эрта ташхис қўйишнинг яхшиланиши, шунингдек, болалар популяциясининг кўпайиши билан боғлиқлигини таъкидлади. Агзамходжаеванинг сўзларига кўра, марказ замонавий диагностика ва даволаш усулларини фаол ривожлантирмоқда, халқаро клиник протоколларни жорий этмоқда, шифокорлар ва ҳамширалар учун ўқув дастурларини кенгайтирмоқда, суяк кўмиги трансплантациясини ишга тушириш ва ривожлантириш учун инфратузилмани тайёрламоқда ва халқаро ҳамкорликни фаол равишда амалга оширмоқда. Умумий касалланиш даражаси барқарор бўлиб қолмоқда ва болалар онкологиясидаги глобал тенденцияларга мос келади. Тошкентда Марказий Осиё мамлакатлари учун болалар онкологияси бўйича Халқаро академик хаб ўз фаолиятини бошлади. Гематолог ва трансплантолог, хаб директорининг илм-фан ва инновациялар бўйича ўринбосари, россиялик халқаро мутахассис Глеб Брониннинг таъкидлашича, бугунги кунда Ўзбекистонда ташкил этилаётган болалар саратони бўйича Халқаро академик хабга собиқ иттифоқ ҳудудида ўхшаши йўқ. Лойиҳа Марказий Осиё мамлакатлари - Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистонни бирлаштиради. Унинг фаолиятида Ғарб мамлакатларининг етакчи онкология марказлари - Гарвард университети ҳузуридаги Дана Фарбер онкология маркази (АҚШ), Вена тиббиёт университети (Австрия), Сент-Жуд илмий-тадқиқот шифохонаси (АҚШ) ва бошқалар асосий стратегик ҳамкорлар сифатида иштирок этмоқда. Брониннинг айтишича, хаб ноёб илмий-таълим майдони ҳисобланади: ҳозирги кунда бу ерда болалар онкологияси, гематологияси ва иммунологияси бўйича дипломдан кейинги таълим дастурлари барча даражадаги мутахассислар: патронаж ҳамшираларидан ва оилавий шифокорлардан тортиб, стационарлар учун юқори малакали кадрларгача мўлжалланган бўлиб амалга оширилмоқда. Таълим дастурларида хорижлик мутахассислар бевосита иштирок этмоқда. Бундан ташқари, фундаментал ва амалий болалар онкологияси соҳасида халқаро илмий-тадқиқот лойиҳалари ҳам олиб борилмоқда. Айнан таълим Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида болалар онкологиясини ривожлантиришнинг калити эканлиги таъкидланди.У, шунингдек, жорий йил охиригача Ўзбекистон Болалар онкологияси, гематологияси ва иммунологияси миллий илмий-амалий тиббиёт марказида махсус лабораторияга эга бўлган суяк кўмиги трансплантацияси бўлими иш бошлашини ҳам маълум қилди. Унинг айтишича, айнан шу база Ўзбекистонда суяк кўмиги донорларининг миллий регистрини шакллантириш учун асос бўлади. Вася Перевошчиков номидаги Суяк кўмиги донорлари миллий регистри тиббиёт директори Ольга Герованинг сўзларига кўра, бугунги кунда Ўзбекистонда бемор учун донор топиш анча мушкул - чунки мамлакатда ҳали ўз регистри ва аҳолининг генетик типизацияси бўйича маълумотлар мавжуд эмас. Энг осон йўл эса “генетик эгизак”ни айнан мамлакатнинг ўзида излаб топишдир. Ҳозирда “Болалар онкологияси, гематологияси ва иммунологияси” ИАТМ ташаббуси билан Ўзбекистонда катта ишлар амалга оширилди: Соғлиқни сақлаш вазирлигида концепция тасдиқланди, меъёрий-ҳуқуқий база тайёрланди ва шу йилдан бошлаб мамлакат потенциал донорларни жалб этиш ҳамда ўз реестрини шакллантириш ишларини бошлаши кутилмоқда.
У болалар саратонини аниқлашнинг кўпайиши эрта ташхис қўйишнинг яхшиланиши, шунингдек, болалар популяциясининг кўпайиши билан боғлиқлигини таъкидлади. Агзамходжаеванинг сўзларига кўра, марказ замонавий диагностика ва даволаш усулларини фаол ривожлантирмоқда, халқаро клиник протоколларни жорий этмоқда, шифокорлар ва ҳамширалар учун ўқув дастурларини кенгайтирмоқда, суяк кўмиги трансплантациясини ишга тушириш ва ривожлантириш учун инфратузилмани тайёрламоқда ва халқаро ҳамкорликни фаол равишда амалга оширмоқда.
Умумий касалланиш даражаси барқарор бўлиб қолмоқда ва болалар онкологиясидаги глобал тенденцияларга мос келади.
Тошкентда Марказий Осиё мамлакатлари учун болалар онкологияси бўйича Халқаро академик хаб ўз фаолиятини бошлади. Гематолог ва трансплантолог, хаб директорининг илм-фан ва инновациялар бўйича ўринбосари, россиялик халқаро мутахассис Глеб Брониннинг таъкидлашича, бугунги кунда Ўзбекистонда ташкил этилаётган болалар саратони бўйича Халқаро академик хабга собиқ иттифоқ ҳудудида ўхшаши йўқ. Лойиҳа Марказий Осиё мамлакатлари - Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистонни бирлаштиради.
Унинг фаолиятида Ғарб мамлакатларининг етакчи онкология марказлари - Гарвард университети ҳузуридаги Дана Фарбер онкология маркази (АҚШ), Вена тиббиёт университети (Австрия), Сент-Жуд илмий-тадқиқот шифохонаси (АҚШ) ва бошқалар асосий стратегик ҳамкорлар сифатида иштирок этмоқда.
Брониннинг айтишича, хаб ноёб илмий-таълим майдони ҳисобланади: ҳозирги кунда бу ерда болалар онкологияси, гематологияси ва иммунологияси бўйича дипломдан кейинги таълим дастурлари барча даражадаги мутахассислар: патронаж ҳамшираларидан ва оилавий шифокорлардан тортиб, стационарлар учун юқори малакали кадрларгача мўлжалланган бўлиб амалга оширилмоқда. Таълим дастурларида хорижлик мутахассислар бевосита иштирок этмоқда.
Бундан ташқари, фундаментал ва амалий болалар онкологияси соҳасида халқаро илмий-тадқиқот лойиҳалари ҳам олиб борилмоқда. Айнан таълим Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида болалар онкологиясини ривожлантиришнинг калити эканлиги таъкидланди.
У, шунингдек, жорий йил охиригача Ўзбекистон Болалар онкологияси, гематологияси ва иммунологияси миллий илмий-амалий тиббиёт марказида махсус лабораторияга эга бўлган суяк кўмиги трансплантацияси бўлими иш бошлашини ҳам маълум қилди. Унинг айтишича, айнан шу база Ўзбекистонда суяк кўмиги донорларининг миллий регистрини шакллантириш учун асос бўлади.
Вася Перевошчиков номидаги Суяк кўмиги донорлари миллий регистри тиббиёт директори Ольга Герованинг сўзларига кўра, бугунги кунда Ўзбекистонда бемор учун донор топиш анча мушкул - чунки мамлакатда ҳали ўз регистри ва аҳолининг генетик типизацияси бўйича маълумотлар мавжуд эмас. Энг осон йўл эса “генетик эгизак”ни айнан мамлакатнинг ўзида излаб топишдир.
Ҳозирда “Болалар онкологияси, гематологияси ва иммунологияси” ИАТМ ташаббуси билан Ўзбекистонда катта ишлар амалга оширилди: Соғлиқни сақлаш вазирлигида концепция тасдиқланди, меъёрий-ҳуқуқий база тайёрланди ва шу йилдан бошлаб мамлакат потенциал донорларни жалб этиш ҳамда ўз реестрини шакллантириш ишларини бошлаши кутилмоқда.