Ўзбекистонда 2025 йилда авиақатновлар: аэропортлардан нечта рейс амалга оширилди
Uzbekistan Airports маълумотига кўра, 2025 йилда Тошкент аэропортида 79 958 та учиш-қўниш ва 9 986 445 нафар йўловчи қайд этилди. Йўловчиларнинг 86% халқаро қатновлар ҳиссасига тўғри келди. Самарқандда бу кўрсаткич 96%га яқин.
"Uzbekistan Airports" АЖ маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистон авиация соҳасида барқарор ўсиш кузатилди.Жумладан, Тошкент халқаро аэропорти мамлакатнинг асосий авиация хаби бўлиб қолмоқда. Ҳисобот даврида бу ерда 79 958 та учиш-қўниш амалга оширилди, шундан 62 549 таси халқаро рейсларга тўғри келади. Йўловчилар сони 9 986 445 нафарни ташкил этди, уларнинг 86 фоиздан ортиғи халқаро қатновлар ҳиссасига тўғри келади.Шунингдек, Самарқанд халқаро аэропортида йўловчиларнинг қарийб 96 фоизи халқаро рейслар орқали ташилган.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
самарқанд халқаро аэропорти
uzbekistan airports, тошкент халқаро аэропорти, самарқанд аэропорти, 2025 йил авиация, учиш - қўниш, йўловчи, халқаро рейслар, авиаташувлар, ўзбекистон аэропортлари статистикаси
18:54 12.02.2026 (янгиланди: 18:56 12.02.2026)
"Uzbekistan Airports" АЖ маълумотларига кўра, Ўзбекистон аэропортларида йўловчи оқими ва халқаро қатновлар улуши сезиларли ошди.
"Uzbekistan Airports" АЖ маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистон авиация соҳасида барқарор ўсиш кузатилди.
Жумладан, Тошкент халқаро аэропорти мамлакатнинг асосий авиация хаби бўлиб қолмоқда. Ҳисобот даврида бу ерда 79 958 та учиш-қўниш амалга оширилди, шундан 62 549 таси халқаро рейсларга тўғри келади.
Йўловчилар сони 9 986 445 нафарни ташкил этди, уларнинг 86 фоиздан ортиғи халқаро қатновлар ҳиссасига тўғри келади.
Шунингдек, Самарқанд халқаро аэропортида йўловчиларнинг қарийб 96 фоизи халқаро рейслар орқали ташилган.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
