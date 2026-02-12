https://sputniknews.uz/20260212/uzbekistan-aviaqatnovlar-aeroportlar-reys-55662085.html
Ўзбекистонда 2025 йилда авиақатновлар: аэропортлардан нечта рейс амалга оширилди
Sputnik Ўзбекистон
Uzbekistan Airports маълумотига кўра, 2025 йилда Тошкент аэропортида 79 958 та учиш-қўниш ва 9 986 445 нафар йўловчи қайд этилди. Йўловчиларнинг 86% халқаро қатновлар ҳиссасига тўғри келди. Самарқандда бу кўрсаткич 96%га яқин.
2026-02-12T18:54+0500
2026-02-12T18:54+0500
2026-02-12T18:56+0500
жамият
авиарейс
тошкент халқаро аэропорти
аэропорт
самарқанд халқаро аэропорти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0c/55658121_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7edaa05cebaf8d90ba3b3e648ce6cbcd.png
самарқанд халқаро аэропорти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0c/55658121_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_321f7c67b8673379b8fc07b9d0e7d0cf.png
uzbekistan airports, тошкент халқаро аэропорти, самарқанд аэропорти, 2025 йил авиация, учиш - қўниш, йўловчи, халқаро рейслар, авиаташувлар, ўзбекистон аэропортлари статистикаси
uzbekistan airports, тошкент халқаро аэропорти, самарқанд аэропорти, 2025 йил авиация, учиш - қўниш, йўловчи, халқаро рейслар, авиаташувлар, ўзбекистон аэропортлари статистикаси
Ўзбекистонда 2025 йилда авиақатновлар: аэропортлардан нечта рейс амалга оширилди
18:54 12.02.2026 (янгиланди: 18:56 12.02.2026)
"Uzbekistan Airports" АЖ маълумотларига кўра, Ўзбекистон аэропортларида йўловчи оқими ва халқаро қатновлар улуши сезиларли ошди.
"Uzbekistan Airports" АЖ маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистон авиация соҳасида барқарор ўсиш кузатилди.
Жумладан, Тошкент халқаро аэропорти мамлакатнинг асосий авиация хаби бўлиб қолмоқда. Ҳисобот даврида бу ерда 79 958 та учиш-қўниш амалга оширилди, шундан 62 549 таси халқаро рейсларга тўғри келади.
Йўловчилар сони 9 986 445 нафарни ташкил этди, уларнинг 86 фоиздан ортиғи халқаро қатновлар ҳиссасига тўғри келади.
Шунингдек, Самарқанд халқаро аэропортида йўловчиларнинг қарийб 96 фоизи халқаро рейслар орқали ташилган.
инфографикасида.