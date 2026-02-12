Тошкент Фотосуратлар уйида фоторассомлар ва ҳаваскорлар қўшма кўргазмаси очилди

Ўзбекистон
11 февраль куни Тошкент Фотосуратлар уйида “Фотороссомлар шўъбаси” аъзолари ва ҳаваскор фотографлар иштирокида қўшма ҳисобот кўргазмаси очилди. Экспозицияда замонавий фотографиянинг турли жанр ва услублари намойиш этилмоқда.
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik, Баҳром Ҳатамов. Кеча, 11 февраль куни, соат 17:00 да Тошкент Фотосуратлар уйида Ўзбекистон Бадиий академияси ҳамда Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси ҳамкорлигида ташкил этилган “Фоторассомлар шўъбаси” аъзоларининг ҳисобот кўргазмаси ва ҳаваскор фотографлар қўшма экспозициясининг очилиш маросими бўлиб ўтди.Йиллар давомида мазкур лойиҳа профессионал ва ҳаваскор ижодкорларни бирлаштирувчи барқарор ижодий платформага айланган.Бу галги кўргазмада 22 нафар “Фоторассомлар шўъбаси” аъзоси ва 79 нафар ҳаваскор фотограф иштирок этди. Умумий ҳисобда 438 та ижодий иш намойиш қилинмоқда.Иштирокчилар географияси ҳам кенгайиб, Ўзбекистондан ташқари АҚШ, Исроил, Россия ва Мўғулистондан ижодкорлар қатнашди. Бу эса лойиҳанинг халқаро маданий алмашинувга очиқлигини яққол кўрсатади.Экспозицияда замонавий фотографиянинг турли жанр ва услублари ўз ифодасини топган. Портретлар, жанр саҳналари, манзаралар, спортга бағишланган суратлар, репортаж туркумлари ҳамда экспериментал лойиҳалар томошабинлар эътиборига ҳавола этилди.Манзара асарларида лиризм ва реализм билан бир қаторда импрессионистик элементлар ҳам сезилади. Айрим муаллифлар миллий маданият ва анъаналарни тасвирлашга урғу берган бўлса, бошқалар композиция, ёруғлик, фактура ва кадр тузилмаси устида изланишлар олиб борган.Кўргазмада, шунингдек, фотография ифода воситаларини янгилашга бўлган интилиш яққол намоён бўлди. Муаллифлар ранг ва ёруғлик билан тажриба ўтказиб, замонавий технологиялар ҳамда ностандарт ёндашувлардан самарали фойдаланган.Тан олинган усталар билан бир қаторда, эндигина ўз йўлини бошлаётган, бироқ ижодий салоҳияти билан ажралиб турган ёш ҳаваскорларнинг ишлари ҳам намойиш этилди.Мазкур уйғунлик фотографияни доимий равишда ривожланиб бораётган санъат тури сифатида кўрсатди. Кўргазма томошабинларга замонавий фотографиянинг интеллектуал ва эстетик хилма-хиллигини ҳис қилиш имконини берди.Кўргазма 11-22 февраль кунлари давом этадиМанзил: Тошкент шаҳри, Истиқбол кўчаси, 4-уй.Иш вақти: ҳар куни 10:00 дан 17:00 гача (душанба — дам олиш куни).Кириш бепул.
Тошкент Фотосуратлар уйида фоторассомлар ва ҳаваскорлар қўшма кўргазмаси очилди

19:21 12.02.2026
Лойиҳа турли авлод ва тажрибага эга ижодкорларни бир майдонга жамлаб, замонавий фотографиянинг бугунги ривожланиш жараёнларини намоён этди.
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik, Баҳром Ҳатамов. Кеча, 11 февраль куни, соат 17:00 да Тошкент Фотосуратлар уйида Ўзбекистон Бадиий академияси ҳамда Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси ҳамкорлигида ташкил этилган "Фоторассомлар шўъбаси" аъзоларининг ҳисобот кўргазмаси ва ҳаваскор фотографлар қўшма экспозициясининг очилиш маросими бўлиб ўтди.
Йиллар давомида мазкур лойиҳа профессионал ва ҳаваскор ижодкорларни бирлаштирувчи барқарор ижодий платформага айланган.
Бу галги кўргазмада 22 нафар "Фоторассомлар шўъбаси" аъзоси ва 79 нафар ҳаваскор фотограф иштирок этди. Умумий ҳисобда 438 та ижодий иш намойиш қилинмоқда.
Иштирокчилар географияси ҳам кенгайиб, Ўзбекистондан ташқари АҚШ, Исроил, Россия ва Мўғулистондан ижодкорлар қатнашди. Бу эса лойиҳанинг халқаро маданий алмашинувга очиқлигини яққол кўрсатади.
Экспозицияда замонавий фотографиянинг турли жанр ва услублари ўз ифодасини топган. Портретлар, жанр саҳналари, манзаралар, спортга бағишланган суратлар, репортаж туркумлари ҳамда экспериментал лойиҳалар томошабинлар эътиборига ҳавола этилди.
Манзара асарларида лиризм ва реализм билан бир қаторда импрессионистик элементлар ҳам сезилади.
Айрим муаллифлар миллий маданият ва анъаналарни тасвирлашга урғу берган бўлса, бошқалар композиция, ёруғлик, фактура ва кадр тузилмаси устида изланишлар олиб борган.
Кўргазмада, шунингдек, фотография ифода воситаларини янгилашга бўлган интилиш яққол намоён бўлди. Муаллифлар ранг ва ёруғлик билан тажриба ўтказиб, замонавий технологиялар ҳамда ностандарт ёндашувлардан самарали фойдаланган.
Тан олинган усталар билан бир қаторда, эндигина ўз йўлини бошлаётган, бироқ ижодий салоҳияти билан ажралиб турган ёш ҳаваскорларнинг ишлари ҳам намойиш этилди.
"Ушбу кўргазма — нафақат йил якунлари сарҳисоби, балки авлодлар давомийлигини таъминлаётган ижодий мактабнинг ёрқин намунаси. Фотография бугун янги ғоя ва изланишлар билан бойимоқда", — деди кўргазма ташкилотчиси Рустам Шарипов Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида.

Мазкур уйғунлик фотографияни доимий равишда ривожланиб бораётган санъат тури сифатида кўрсатди. Кўргазма томошабинларга замонавий фотографиянинг интеллектуал ва эстетик хилма-хиллигини ҳис қилиш имконини берди.
Кўргазма 11-22 февраль кунлари давом этади
Манзил: Тошкент шаҳри, Истиқбол кўчаси, 4-уй.
Иш вақти: ҳар куни 10:00 дан 17:00 гача (душанба — дам олиш куни).
Кириш бепул.
0