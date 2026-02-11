Ўзбекистон
Зарқайнар кўчаси — Тошкентнинг янги туристик дурдонаси
Зарқайнар кўчаси — Тошкентнинг янги туристик дурдонаси
Олмазор туманида жойлашган тарихий Зарқайнар кўчаси миллий меъморчилик, ҳунармандчилик анъаналари ва замонавий сервисни ўзида мужассам этган янги туристик марказга айланмоқда.
Тошкент шаҳрининг Олмазор туманида туризм инфратузилмасини ривожлантиришга қаратилган йирик лойиҳа амалга оширилмоқда. У 447 гектар ҳудудни ва 15 маҳаллани қамраб олган. Лойиҳанинг муҳим қисми сифатида Ҳастимом маҳалласидаги Зарқайнар кўчаси алоҳида аҳамият касб этмоқда.Кўчада тарихий муҳит асраб қолинган ҳолда 576 та уй миллий меъморчилик услубида таъмирланди. Шу билан бирга, тадбиркорлар томонидан меҳмонхоналар, ресторанлар, ҳунармандчилик марказлари ҳамда сервис корхоналари ташкил этилди.Лойиҳа натижасида қарийб 1 500 нафар аҳоли доимий иш ўрни билан таъминланди ва Зарқайнар кўчаси сайёҳлар учун жозибали масканга айланди.Лойиҳа натижасида қарийб 1 500 нафар аҳоли доимий иш ўрни билан таъминланди ва Заркайнар кўчаси сайёҳлар учун жозибали масканга айланди.
Зарқайнар кўчаси — Тошкентнинг янги туристик дурдонаси

15:29 11.02.2026

15:29 11.02.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовУлица Заркайнар — новая туристическая жемчужина Ташкента
Улица Заркайнар — новая туристическая жемчужина Ташкента - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.02.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Олмазор туманида жойлашган тарихий Зарқайнар кўчаси миллий меъморчилик, ҳунармандчилик анъаналари ва замонавий сервисни ўзида мужассам этган янги туристик марказга айланмоқда
Тошкент шаҳрининг Олмазор туманида туризм инфратузилмасини ривожлантиришга қаратилган йирик лойиҳа амалга оширилмоқда. У 447 гектар ҳудудни ва 15 маҳаллани қамраб олган. Лойиҳанинг муҳим қисми сифатида Ҳастимом маҳалласидаги Зарқайнар кўчаси алоҳида аҳамият касб этмоқда.
"Зарқайнар — тарих ва замонавий туризм уйғунлигининг ёрқин намунаси".

Кўчада тарихий муҳит асраб қолинган ҳолда 576 та уй миллий меъморчилик услубида таъмирланди. Шу билан бирга, тадбиркорлар томонидан меҳмонхоналар, ресторанлар, ҳунармандчилик марказлари ҳамда сервис корхоналари ташкил этилди.Лойиҳа натижасида қарийб 1 500 нафар аҳоли доимий иш ўрни билан таъминланди ва Зарқайнар кўчаси сайёҳлар учун жозибали масканга айланди.
Лойиҳа натижасида қарийб 1 500 нафар аҳоли доимий иш ўрни билан таъминланди ва Заркайнар кўчаси сайёҳлар учун жозибали масканга айланди.
