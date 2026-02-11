https://sputniknews.uz/20260211/uzbekistan-qoshma-korxonalar-55625180.html
Ўзбекистонда қўшма корхоналар сони бўйича топ-5 давлат
Ўзбекистонда қўшма корхоналар сони бўйича топ-5 давлат
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда 18 513 та хорижий иштирокидаги корхона фаолият юритмоқда. Қўшма корхоналар сони бўйича Россия, Хитой ва Туркия етакчилик қилмоқда.
2026-02-11T13:58+0500
2026-02-11T13:58+0500
2026-02-11T13:58+0500
инфографика
иқтисод
миллий статистика қўмитаси
россия
хитой
туркия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55620246_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c00484c39762b2259851c7194e93af4.png
ТОШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестиция иштирокидаги 18 513 та корхона фаолият юритмоқда.Шундан 4 282 таси қўшма корхоналар, 14 231 таси эса тўлиқ хорижий компаниялардир. Сўнгги беш йилда бундай корхоналар сони 1,9 баробарга ошди. Шу билан бирга, хорижий корхоналар улуши 55,1 фоиздан 76,9 фоизгача кўтарилди.Қўшма корхоналарнинг асосий қисми Россия ҳиссасига тўғри келади. 1 февраль ҳолатига уларнинг сони 890 та. Кейинги ўринларда Хитой 761 та ва Туркия 502 та қўшма корхона билан қайд этилган.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
хитой
туркия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55620246_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_62d32137d494e8dd5ac6cf9f2e6e38e0.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика қўмитаси, хорижий инвестиция, қўшма корхона, россия, хитой, туркия, ўзбекистон, статистика, инфографика
миллий статистика қўмитаси, хорижий инвестиция, қўшма корхона, россия, хитой, туркия, ўзбекистон, статистика, инфографика
Ўзбекистонда қўшма корхоналар сони бўйича топ-5 давлат
Сўнгги беш йилда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони қарийб икки баробарга ошди. Қўшма корхоналар сони бўйича эса Россия етакчилик қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестиция иштирокидаги 18 513 та корхона фаолият юритмоқда.
Шундан 4 282 таси қўшма корхоналар, 14 231 таси эса тўлиқ хорижий компаниялардир. Сўнгги беш йилда бундай корхоналар сони 1,9 баробарга ошди. Шу билан бирга, хорижий корхоналар улуши 55,1 фоиздан 76,9 фоизгача кўтарилди.
Қўшма корхоналарнинг асосий қисми Россия ҳиссасига тўғри келади. 1 февраль ҳолатига уларнинг сони 890 та. Кейинги ўринларда Хитой 761 та ва Туркия 502 та қўшма корхона билан қайд этилган.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.