https://sputniknews.uz/20260211/uzbekistan-kop-korxona-davlat-55633121.html
Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган топ-5 давлат
Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган топ-5 давлат
Sputnik Ўзбекистон
1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони 18 513 тага етди. Хитой 28,2 фоиз улуш билан етакчилик қилмоқда, Россия ва Туркия ҳам юқори ўринларда.
2026-02-11T18:29+0500
2026-02-11T18:29+0500
2026-02-11T18:47+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
корхона
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55621268_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c774133a3ce9b80eb247ab5ccf1fb9d.png
ТОШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Миллий статистика агентлиги маълумотларига кўра, 1 февраль ҳолатига хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналар сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3 350 тага ёки 22,1 фоизга ошди ва 18 513 тани ташкил этди.Бу кўрсаткич бўйича Хитой етакчилик қилмоқда. Республикада Хитой иштирокидаги 5 218 та корхона фаолият юритмоқда, бу жами хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарнинг 28,2 фоизига тенг. Шундан 4 457 таси хорижий корхона, 761 таси эса қўшма корхона.Ўзбекистон иқтисодиётига сармоя киритаётган бошқа етакчи мамлакатлар қаторида Россия (17,2 фоиз), Туркия (11,6 фоиз), Қозоғистон (6,6 фоиз) ва Жанубий Корея (3,8 фоиз) ҳам қайд этилган.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55621268_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b9c738dc82e65d73a97847e0d34a14d5.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика агентлиги, хорижий инвестициялар, хитой, россия, туркия, қозоғистон, жанубий корея, қўшма корхоналар
миллий статистика агентлиги, хорижий инвестициялар, хитой, россия, туркия, қозоғистон, жанубий корея, қўшма корхоналар
Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган топ-5 давлат
18:29 11.02.2026 (янгиланди: 18:47 11.02.2026)
Сўнгги бир йилда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони 3 350 тага ошди, бу кўрсаткич бўйича Хитой етакчилик қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Миллий статистика агентлиги маълумотларига кўра, 1 февраль ҳолатига хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналар сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3 350 тага ёки 22,1 фоизга ошди ва 18 513 тани ташкил этди.
Бу кўрсаткич бўйича Хитой етакчилик қилмоқда. Республикада Хитой иштирокидаги 5 218 та корхона фаолият юритмоқда, бу жами хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарнинг 28,2 фоизига тенг. Шундан 4 457 таси хорижий корхона, 761 таси эса қўшма корхона.
Ўзбекистон иқтисодиётига сармоя киритаётган бошқа етакчи мамлакатлар қаторида Россия (17,2 фоиз), Туркия (11,6 фоиз), Қозоғистон (6,6 фоиз) ва Жанубий Корея (3,8 фоиз) ҳам қайд этилган.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.