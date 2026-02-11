https://sputniknews.uz/20260211/tashkent-neyron-tarmoqlar-mavzu-sputnikpro-55620865.html
Тошкентда "Нейрон тармоқлар ва визуал контент келажаги" мавзусида SputnikPRO ўтказилади
Тошкентда "Нейрон тармоқлар ва визуал контент келажаги" мавзусида SputnikPRO ўтказилади
Sputnik Ўзбекистон
18–19 февраль кунлари Тошкентда SputnikPRO доирасида нейрон тармоқлар орқали тасвир яратиш, уларни фотосуратлардан ажратиш ва профессионал қайта ишлаш усуллари бўйича амалий сессия ўтказилади.
2026-02-11T13:04+0500
2026-02-11T13:04+0500
2026-02-11T13:04+0500
ўзбекистон
лойиҳа
sputnik
sputnikpro
"россия сегодня"
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55614939_0:23:3559:2025_1920x0_80_0_0_54845c8e090f7fa9296740d246a18c5a.png
ТОШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. 18-19 февраль кунлари Тошкентда "Илҳом алгоритмлари. Нейрон тармоқлар ва визуал контентнинг келажаги" мавзусида навбатдаги SputnikPRO лойиҳаси бўлиб ўтади.Учрашувда тингловчилар нейрон тармоқлар ОАВ учун тасвирларни қандай яратиши, бундай иллюстрацияларни ҳақиқий фотосуратлардан қандай ажратиш ва яратилган расмларни профессионал мақсадларда қайта ишлаш усуллари билан танишади.Иштирокчилар амалий машғулотларда машҳур нейрон тармоқлар ёрдамида турли мақолалар учун ўз иллюстрацияларини яратиш ва такомиллаштириш имконига эга бўлади.Спикер: Анна Маркелова, "Россия сегодня" медиа гуруҳи фотоахборот дирекцияси муҳаррири.Манзиллар:18 февраль 11.30 Tashkent Perfect University. Манзил: Тошкент шаҳри, Зарқайнар кўчаси, 1-уй.19 февраль 15.30 Пучон университетининг IT-кампуси. Манзил: Тошкент шаҳри, Истиқлол кўчаси, 7-уй.Тадбирда иштирок этиш учун қуйидаги контактлар орқали ёзилиш мумкин:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер АкимбаевМаълумот учун: SputnikPRO - Sputnik ахборот агентлиги томонидан ташкил этилган медиа соҳасидаги халқаро маърифий лойиҳа. Бу журналистлар, матбуот котиблари, блогерлар ва олий таълим муассасаларининг тегишли йўналишлари бўйича юқори курс талабалари учун Россия ва хориждаги энг яхши медиа-менежерлар, экспертлар ҳамда агентликнинг етакчи мутахассислари томонидан ўтказиладиган семинарлар, маърузалар ва маҳорат дарсларининг ноёб тизимидир.
https://sputniknews.uz/20251216/sputnikpro-54214005.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0b/55614939_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_486e15a377234363425f2aefe1020d71.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sputnikpro, тошкент, анна маркелова, россия сегодня, нейрон тармоқлар, визуал контент, ai тасвир, иллюстрация, оав, фактчекинг
sputnikpro, тошкент, анна маркелова, россия сегодня, нейрон тармоқлар, визуал контент, ai тасвир, иллюстрация, оав, фактчекинг
Тошкентда "Нейрон тармоқлар ва визуал контент келажаги" мавзусида SputnikPRO ўтказилади
Иштирокчилар нейрон тармоқлар ёрдамида медиа учун иллюстрация яратиш, уларни текшириш ва профессионал даражада қайта ишлаш кўникмаларини амалий машғулотларда синаб кўради
ТОШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. 18-19 февраль кунлари Тошкентда "Илҳом алгоритмлари. Нейрон тармоқлар ва визуал контентнинг келажаги" мавзусида навбатдаги SputnikPRO лойиҳаси бўлиб ўтади.
Учрашувда тингловчилар нейрон тармоқлар ОАВ учун тасвирларни қандай яратиши, бундай иллюстрацияларни ҳақиқий фотосуратлардан қандай ажратиш ва яратилган расмларни профессионал мақсадларда қайта ишлаш усуллари билан танишади.
Иштирокчилар амалий машғулотларда машҳур нейрон тармоқлар ёрдамида турли мақолалар учун ўз иллюстрацияларини яратиш ва такомиллаштириш имконига эга бўлади.
Спикер: Анна Маркелова, "Россия сегодня" медиа гуруҳи фотоахборот дирекцияси муҳаррири.
18 февраль 11.30 Tashkent Perfect University. Манзил
: Тошкент шаҳри, Зарқайнар кўчаси, 1-уй.
19 февраль 15.30 Пучон университетининг IT-кампуси. Манзил
: Тошкент шаҳри, Истиқлол кўчаси, 7-уй.
Тадбирда иштирок этиш учун қуйидаги контактлар орқали ёзилиш мумкин:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
Маълумот учун: SputnikPRO - Sputnik ахборот агентлиги томонидан ташкил этилган медиа соҳасидаги халқаро маърифий лойиҳа. Бу журналистлар, матбуот котиблари, блогерлар ва олий таълим муассасаларининг тегишли йўналишлари бўйича юқори курс талабалари учун Россия ва хориждаги энг яхши медиа-менежерлар, экспертлар ҳамда агентликнинг етакчи мутахассислари томонидан ўтказиладиган семинарлар, маърузалар ва маҳорат дарсларининг ноёб тизимидир.