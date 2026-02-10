https://sputniknews.uz/20260210/uzbekistan-zaxiralar-oltin-hajmi-55607557.html
Ўзбекистон халқаро захираларида олтин ҳажми кескин ошди — унинг улуши қанча
Марказий банк маълумотига кўра, Ўзбекистоннинг халқаро захиралари 75,08 млрд долларга етди. Захираларда олтин қиймати ва жисмоний ҳажми ошган, улуши 86,5 фоиздан юқори.
Ўзбекистоннинг халқаро (олтин-валюта) захиралари 1 февраль ҳолатига кўра 75,08 миллиард долларга етди. Бу ўтган ойга нисбатан қарийб 8,77 миллиард долларга кўп, деб хабар қилди республика Марказий банки.Захиралар таркибидаги олтин қиймати 55,09 миллиард доллардан 64,98 миллиард долларга ошган. Олтиннинг жисмоний ҳажми ҳам кўпайиб, 12,6 миллион трой унциядан 12,8 миллион трой унцияга етган.Ҳозирда умумий халқаро захираларнинг 86,5 фоизидан ортиғини олтин ташкил этмоқда.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида
Марказий банк маълумотига кўра, мамлакат халқаро захиралари ой давомида сезиларли ўсиш қайд этиб, жами захираларда олтин улуши 86,5 фоизни ташкил этди.
Ўзбекистоннинг халқаро (олтин-валюта) захиралари 1 февраль ҳолатига кўра 75,08 миллиард долларга етди. Бу ўтган ойга нисбатан қарийб 8,77 миллиард долларга кўп, деб хабар қилди республика Марказий банки.
Захиралар таркибидаги олтин қиймати 55,09 миллиард доллардан 64,98 миллиард долларга ошган. Олтиннинг жисмоний ҳажми ҳам кўпайиб, 12,6 миллион трой унциядан 12,8 миллион трой унцияга етган.
Ҳозирда умумий халқаро захираларнинг 86,5 фоизидан ортиғини олтин ташкил этмоқда.
