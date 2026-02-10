https://sputniknews.uz/20260210/uzbekistan-olimlar-bioparchalanish-plyonka-yaratish-55578794.html
Ўзбекистон олимлари тўлиқ биопарчаланадиган ва экологик хавфсиз плёнка яратди
Ўзбекистон олимлари тўлиқ биопарчаланадиган ва экологик хавфсиз плёнка яратди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда маҳаллий ўсимлик полисахаридлари асосида тўлиқ биопарчаланадиган плёнка рецептураси яратилди. Янги материал полиэтиленга ўхшаш, бироқ тупроқ ва сувда осон парчаланади ва экологик хавфсиз ҳисобланади.
2026-02-10T10:03+0500
2026-02-10T10:03+0500
2026-02-10T10:03+0500
ўзбекистон фанлар академияси
илм-фан
ихтиро
экология
олимлар
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55578549_0:197:2942:1852_1920x0_80_0_0_7ed84e371f62ee4e04ab81ecd33e1c47.jpg
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Ўзбекистонда маҳаллий ўсимликларнинг сувда эрувчи полисахаридлари асосида экологик тоза ва тўлиқ биопарчаланадиган плёнкалар учун оптимал рецептура ишлаб чиқилди. Бу ҳақда Фанлар академияси хабар берди.Ишланма Фанлар академияси Ўсимлик моддалари кимёси институти олимлари томонидан яратилган. Биоплёнкалар ташқи кўриниши ва мустаҳкамлиги жиҳатидан полиэтиленга ўхшаш, бироқ тупроқ ва сувда осон парчаланиб, атроф-муҳитга зарар етказмайди.Таъкидланишича, мазкур материал озиқ-овқат ва фармацевтика саноатида қўллаш учун истиқболли бўлиб, пластик чиқиндиларни камайтиришга хизмат қилади. Маҳаллий ўсимлик хомашёси асосида тайёрлангани унинг экологик ва санитар хавфсизлигини таъминлайди.
https://sputniknews.uz/20260127/russia-olim-tenglama-echim-55309669.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/0a/55578549_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_7de51a7b7edc7f2485b4ce9b1b8fd35f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, фанлар академияси, биоплёнка, биопарчаланадиган плёнка, полисахарид, ўсимлик хомашёси, экология, пластик чиқиндилар, озиқ-овқат саноати, фармацевтика
ўзбекистон, фанлар академияси, биоплёнка, биопарчаланадиган плёнка, полисахарид, ўсимлик хомашёси, экология, пластик чиқиндилар, озиқ-овқат саноати, фармацевтика
Ўзбекистон олимлари тўлиқ биопарчаланадиган ва экологик хавфсиз плёнка яратди
Фанлар академияси олимлари маҳаллий ўсимлик полисахаридлари асосида полиэтиленга муқобил, тўлиқ биопарчаланадиган ва экологик хавфсиз плёнка рецептурасини ишлаб чиқди.
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik.
Ўзбекистонда маҳаллий ўсимликларнинг сувда эрувчи полисахаридлари асосида экологик тоза ва тўлиқ биопарчаланадиган плёнкалар учун оптимал рецептура ишлаб чиқилди. Бу ҳақда Фанлар академияси хабар берди
.
Ишланма Фанлар академияси Ўсимлик моддалари кимёси институти олимлари томонидан яратилган. Биоплёнкалар ташқи кўриниши ва мустаҳкамлиги жиҳатидан полиэтиленга ўхшаш, бироқ тупроқ ва сувда осон парчаланиб, атроф-муҳитга зарар етказмайди.
Таъкидланишича, мазкур материал озиқ-овқат ва фармацевтика саноатида қўллаш учун истиқболли бўлиб, пластик чиқиндиларни камайтиришга хизмат қилади. Маҳаллий ўсимлик хомашёси асосида тайёрлангани унинг экологик ва санитар хавфсизлигини таъминлайди.